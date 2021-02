W Bartoszycach odbył się turniej w piłce siatkowej Kinder + Sport Joy of moving

W turnieju wzięło udział 8 zespołów z województwa warmińsko mazurskiego, podzielonych na dwie grupy. Uczniowie elbląskich szkół podstawowych ze swojej grupy wyszli na pierwszym miejscu pokonując: UKS Green Volley Ełk, Kurianvolley Olsztyn oraz AZS UWM Olsztyn 2, ze stratą jednego seta.

W półfinale elbląscy siatkarze zmierzyli się z zespołem UKS Sokół Sp.3 Nowe Miasto Lubawskie, z którym wygrana w setach 2:0 przybliżyła ich do walki o 1 miejsce. W finale zawodnicy MKS "TRUSO " ELBLĄG spotkali się z zespołem IKS ATAK KAEMKA ELBLĄG. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem zawodników "TRUSO" (2:1) Umiejętności i forma sportowców rosną z turnieju na turniej. Cieszy to tym bardziej, że zostały dwa turnieje do rozegrania przed wielkim finałem wojewódzkim. Zespół, który zajmie pierwsze miejsce w fazie zasadniczej, awansuje bezpośrednio do Mistrzostw Polski.