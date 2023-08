Wybierz sport i Jump&Run

Już niebawem, a konkretniej 10 września, Bażantarnia stanie się najbardziej sportową częścią Elbląga. Miejski las wypełni się nie tylko uczestnikami biegu po dmuchanych przeszkodach, ale także elbląskimi klubami, które zaprezentują swoją ofertę. Czeka nas prawdziwe sportowe święto elbląskiej społeczności.

Bażantarnia Jump&Run wystartuje po raz drugi w Elblągu i każdego dnia poszerza listę uczestników, na których czekać będą jedyne w swoim rodzaju przeszkody. Na ścieżkach miejskiego lasu pojawią się dmuchane labirynty, tory przeszkód, ściany wspinaczkowe, tunele, skocznie oraz wiele innych utrudnień, które będą wymagały wykazania się nie lada sprytem. Będzie to doskonała zabawa zarówno dla tych, którzy chcą powalczyć z czasem, ale także dla osób chcących pokonać trasę rekreacyjnie, bez pośpiechu, spacerem czy wspólnie z rodziną. Zobacz jak bawiliśmy się przed rokiem.

W parku wyznaczone zostaną dwie trasy: 1,5 km i 2,5 km. Krótsza będzie zawierać 6 dmuchanych przeszkód i na tym dystansie pobiegną uczestnicy Biegu Junior (dzieci 6-16 lat) oraz Biegu Family (dorosły + dziecko od 4 lat). Natomiast na dystansie 2,5 km odbędzie się sportowa rywalizacja w Biegu Classic (16 lat i więcej), której zadaniem będzie pokonanie 9 dmuchanych przeszkód. W tym biegu będzie podział na dwie kategorie kobiet i mężczyzn. Każdy, kto weźmie udział w Bażantarnia Jump&Run, otrzyma pamiątkowy medal.

Przypominamy także, że wraz z końcem lipca zmianie ulegają progi cenowe biegów. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w Jump&Run i skorzystać z atrakcyjnej ceny – nie zwlekaj i zapisz się już dziś! Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów, opłat czy limitów są dostępne w regulaminie.

Poznaj ofertę elbląskich klubów sportowych

Imprezą towarzyszącą zawodom Bażantarnia Jump&Run będzie festyn pod hasłem „Wybierz sport, nie nałogi”, podczas którego swoją ofertę zaprezentują elbląskie kluby sportowe. Jego celem jest promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności ruchowej, a także wskazanie negatywnych skutków spożywania alkoholu i dopalaczy. To właśnie aktywność fizyczna jest dobrym sposobem na walkę z różnego rodzaju nałogami. 10 września br. organizatorzy do wspólnej zabawy zaprosili kluby sportowe z Elbląga, które podczas festynu zaprezentują swoją ofertę dla mieszkańców, a także przygotują różne konkursy sprawnościowe.

– Podczas ubiegłorocznej edycji Bażantarnia Jump&Run stanowiska przygotowane przez elbląskie kluby sportowe cieszyły się sporym zainteresowaniem. To była doskonała okazja do tego, by bliżej poznać ofertę naszych stowarzyszeń kultury fizycznej, a także zdecydować się na rozpoczęcie regularnych treningów – informują organizatorzy.

Udział w festynie zgłosiło już kilkanaście klubów sportowych. Organizatorzy wciąż czekają na zgłoszenia kolejnych. W sprawie szczegółów należy kontaktować się z Departamentem Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu pod nr tel. 55 239-31-48.

Organizatorem Bażantarnia Jump&Run jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.