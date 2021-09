Zagraj w Grand Prix Elbląga w koszykówce 3x3

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich fanów koszykówki ulicznej na wyjątkowe zawody. Już od października wystartują bowiem rozgrywki WAITW Grand Prix Elbląga w koszykówce 3x3. W trakcie 10 halowych turniejów poznamy najlepszą miejscową ekipę w tej formule.

Koszykówka systematycznie wspina się w rankingach popularności dyscyplin sportowych. Także w Polsce obserwujemy wzrost zainteresowania tą dyscypliną sportu. Nasza reprezentacja 3x3 uczestniczyła w niedawnych igrzyskach olimpijskich i zdobyła medal podczas mistrzostw Europy w Paryżu. Fenomen streetballa można było dostrzec również w czasie imprez w Elblągu, gdzie w każdych zawodach rywalizowało mnóstwo ekip.

fot. MOSiR

WAITW Grand Prix Elbląga składać się będzie z 10 turniejów, rozgrywanych od października do marca w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 12. W rozgrywkach obowiązywać będzie limit 12 zespołów, które będą mogły zgłosić do swoich składów maksymalnie 5 zawodników powyżej 15 roku życia. Gra toczyć się będzie w oparciu o podstawowe zasady 3x3, a nad prawidłowym przebiegiem gry czuwać będą profesjonalni sędziowie koszykówki.

Każdy turniej odbywać się będzie w systemie brazylijskim, a za zajęcie poszczególnych miejsc przyznawane będą punkty do głównej tabeli. Drużyna, która wystąpi w minimum 7 turniejach i uzyska najwięcej punktów, zdobędzie tytuł mistrza Elbląga w koszykówce 3x3. Dla trzech najlepszych zespołów przygotowane będą medale i puchary oraz atrakcyjne nagrody.

Pierwszy turniej odbędzie się 6 października, o godzinie 17. Aby wziąć udział w zawodach, drużyny są zobowiązane opłacić wpisowe w wysokości 300 zł oraz uzupełnić formularz zgłoszeniowy. Zapisy trwają do 4 października do godz. 12. Aby zapisać swoją drużynę w I edycji WAITW Grad Prix Elbląga w koszykówce 3x3, należy przesłać zgłoszenie na adres: imprezy@mosir.elblag.eu, podając w nim nazwę zespołu i dane kontaktowe do przedstawiciela. Więcej szczegółów na stronie MOSiR.