Zobacz relację z Biegu Niepodległości

VII Elbląski Bieg Niepodległości to już historia, ale udział w tej wyjątkowej imprezie nadal jest w pamięci jego uczestników. Wszyscy biegacze i kibice byli bohaterami całego wydarzenia i to dla nich Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przygotował niezwykłą fotorelację oraz film. Spróbujcie odnaleźć siebie i znajomych.

VII Elbląski Bieg Niepodległości to bardzo ważna impreza w sportowym kalendarzu Elbląga. Nasze miasto dzięki niej dołączyło do innych ośrodków w Polsce, które aktywnie obchodzą Święto Niepodległości kraju. Bieg był również częścią obchodów tego święta w naszym mieście. Każda kolejna edycja jest coraz ciekawsza, a poziom organizacyjny rośnie z każdym startem.

Bieg to nie tylko kilkadziesiąt minut sportowej rywalizacji i wręczenie nagród najszybszym. To efekt ogromnej pracy wielu ludzi, którzy przygotowują trasę, niezbędne dokumenty, pakiety startowe, dbają o promocję czy sprawny przebieg zawodów. Na starcie Biegu Niepodległości we wszystkich kategoriach wiekowych dzieci i dorosłych pojawiło się łącznie niemalże 800 osób. Dziękujemy!

VII Elbląski Bieg Niepodległości wystartował także dzięki naszym niezawodnym sponsorom, partnerom i przyjaciołom.

Sponsorem głównym VII Elbląskiego Biegu Niepodległości była firma spawalnicza i biuro pracy WAITW.

Partnerem głównym był MediaMarkt.

Sponsorem strategicznym było studio łazienkowe Awangarda.

Sponsorami i partnerami wydarzenia byli także: FLSmidth Maag Gear, Reproskan, Hotel Kalhberg, Hurtownia BIG, Expert – Centrum ubezpieczeń oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców, E. Leclerc, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Grupa Ratowniczo – Interwencyjno – Zabezpieczeniowa Bielik, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie wchodzący w skład 4 W-M Brygady Obrony Terytorialnej.

Organizatorami Biegu Niepodległości byli: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Patronat honorowy objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.