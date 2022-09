 Okna i drzwi kuloodporne.

Po wybuchu wojny i rozpoczęciu w lutym 2022 roku pełnowymiarowych działań militarnych w bezpośrednim sąsiedztwie naszego Kraju gwałtownie pogorszyło się poczucie bezpieczeństwa Polaków. Wojna drastycznie zwiększyła nasze obawy o bezpieczeństwo, a obrazy ataków, które często mają miejsce tak blisko nas, przerażają i wywołują bardzo silne emocje. W takiej sytuacji naturalnym zainteresowaniem cieszą się elementy wyposażenia budynków lepiej chroniące przed działaniami wojennymi. Do takich elementów bez wątpienia należy stolarka kuloodporna oraz odporna na detonacje materiałów wybuchowych.

Stolarka kuloodporna to przede wszystkim drzwi, okna i przegrody stałe odporne na przestrzelenie pociskami z ręcznej broni palnej.

Drzwi kuloodporne produkowane są na bazie stalowych drzwi antywłamaniowych. Skrzydła drzwi mają budowę płytową i wykonywane są z arkuszy blachy stalowej grubości 2,0 mm, ciętych i giętych na zimno, tworzących solidne poszycie skrzydła drzwiowego. Wypełnienie skrzydła stanowi system kształtowników stalowych, wełna mineralna oraz kuloodporne elementy stalowe pochłaniające energię pocisków. Skrzydła wykonywane są z czterostronną grubą przylgą i wyposażone są w wysokiej klasy uszczelkę obwodową. Ościeżnice produkowane są z blachy stalowej o grubości 3.0 mm giętej na zimno w formę profilu narożnego lub blokowego. Skrzydła drzwi kuloodpornych montowane są do ościeżnic na czterech łożyskowanych zawiasach Ø30 spawanych do krawędzi skrzydła i ościeżnicy. Zamek drzwi kuloodpornych rygluje skrzydło wielopunktowo i chroniony jest przed przestrzeleniem specjalną tarczą ukrytą w szyldzie klamki. Dodatkowym zabezpieczeniem są blokady przeciwwyważeniowe umieszczone na skrzydle przy zawiasach.

Okna i przegrody kuloodporne produkowane są w oparciu o antywłamaniowe systemy profili aluminiowych. Ramy okien wykonane są wprawdzie ze stopów aluminium, ale posiadają wielowarstwowe zbrojenie stalowe skutecznie chroniące przed przebiciem pociskami broni palnej. Wypełnienie okien i przegród stanowią laminowane, wielowarstwowe szyby kuloodporne zapewniające odpowiedni poziom ochrony przed ostrzałem z broni palnej. Cechami wyróżniającymi szkło kuloodporne jest jego waga, grubość oraz związana z tym klasa odporności na ostrzał. Zgodnie z normą PN-EN 1063 stosowaną do badania i klasyfikacji wypełnień szklanych kuloodporność szkła uszeregowana jest w klasach od BR1 do BR7, gdzie BR1 jest klasą najniższą, zaś BR7 klasą najbardziej odporną na ostrzał z broni palnej. Szkło przeznaczone do wypełnienia okien kuloodpornych jest produktem wykorzystującym najnowsze rozwiązania ze szkła ochronnego zarówno dla szyb zespolonych, jak i szklenia pojedynczego.

Wysokiej klasy wielowarstwowe, laminowane szkło jest w stanie wytrzymać ostrzał z broni palnej i detonację ładunków wybuchowych, oraz inny fizyczny atak w innych warunkach. Dzięki złożeniu tafli szkła hartowanego i warstw wewnętrznych folii szkło kuloodporne zapewnia maksymalną ochronę przed atakiem w stopniu odpowiednim dla banków, placówek dyplomatycznych, aresztów lub obiektów wojskowych. Przyjmuje się analogię stosowania przeszkleń zgodnych z PN-EN 1063 do przegród klasyfikowanych w normie PN-EN 1522 – w praktyce oznacza to, że w przegrodzie lub oknie klasy FB4 wg PN-EN 1522 powinno być osadzone szkło klasy nie niższej niż BR4 wg PN-EN 1063. Grubość szkła odpornego na przestrzelenie waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu milimetrów, ale w najnowszych produktach wykorzystujących w laminowanym kompozycie szkła kuloodpornego poliwęglan wypełnienie okien kuloodpornych jest stosunkowo cienkie i lekkie.

Drzwi, okna i przegrody kuloodporne, w tym przeszklenia odporne na ostrzał, mają szerokie zastosowanie w miejscach, w których istnieje duże zagrożenie napadu z bronią palną w ręku lub ataku terrorystycznego.

Najważniejsze założenia dotyczące rodzaju przegrody kuloodpornej określane są już na etapie projektu budynku. Projekt taki powinien zawierać szczegółowe informacje o wymiarach stolarki kuloodpornej, otwieraniu, a przede wszystkim klasie odporności na przestrzelenie zgodnej z normą PN-EN 1522. Asortyment produktów i rozwiązań jest dość szeroki, można więc dobrać stolarkę gwarantującą wysoki komfort użytkowania, ochronę przed ostrzałem, termikę oraz pasującą do wyglądu budynku. Stolarka kuloodporna znajduje szerokie zastosowanie do oddzielenia miejsc narażonych na atak z użyciem broni palnej. Są to budynki rządowe, ambasady, lotniska, muzea i galerie sztuki. Okna i drzwi kuloodporne stosowane są również w obiektach infrastruktury wojskowej, w obiektach pocztowych i bankowych.

---- materiał promocyjny ---