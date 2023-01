Rok 2023 rozpoczęły do zwycięstwa.

W pierwszym meczu w 2023 roku piłkarki ręczne Startu pokonały w hali przy ul. Kościuszki beniaminka z Chorzowa 34:32. Tym samym elblążanki, po trzech przegranych, wróciły na zwycięską ścieżkę. Szerszy opis wkrótce.

Zarówno dla Startu jak i Ruchu pierwsza potyczka w tym meczu była bardzo istotna. EKS, po trzech przegranych z rzędu, nie mógł sobie pozwolić na stratę punktów z kolejnym beniaminkiem i bardzo chciał wrócić na zwycięską ścieżkę. Chorzowianki natomiast liczyły na pierwsze punkty w sezonie i miały nadzieję, że wykorzystają słabszy czas Startu.

Dobrą wiadomością było pojawienie się w protokole meczowym i od razu w składzie wyjściowym Pauliny Kopańskiej, która dostała zgodę od lekarza na powrót na ligowe parkiety. Z gorszych trzema wymienić absencję Marty Gęgi, która ma problemy z kolanem.

Elblążanki dobrze rozpoczęły niedzielną rywalizację i w 5. minucie prowadziły 4:1. Aż trzy rzuty karne wywalczyła Nikola Głębocka, a z linii 7. metra nie myliła się Weronika Weber i Paulina Kopańska. Odważnie w ataku grała Wiktoria Tarczyluk, kilka piłek odbiła Małgorzata Ciąćka, m.in. rzut karny. Gdy Start zmuszony był grać w podwójnym osłabieniu, rywalki trafiły do pustej bramki i było 10:7. Od tego stanu gra się bardzo wyrównała, bramki padały raz z jednej, raz z drugiej strony, do wyniku 14:10. Chorzowianki wykorzystały kilkuminutowy przestój EKS i zdołały odrobić trzy gole. Ostatnie akcje przed zmianą stron należały jednak do gospodyń, a wynik pierwszej połowy na 17:14 ustanowiła Nikola Szczepanik, która nie tylko trafiała do bramki ale także nieźle asystowała.

Drugą część meczu elblążanki również zaczęły dobrze. Rzut karny obroniła Aleksandra Hypka, kontrataki kończyła Weronika Weber i tablica wyników wskazywała 20:15. Przez kilka kolejnych akcji zespoły naprzemiennie trafiały między słupki. Gospodynie miały małe problemy w defensywie, bo w ciągu ośmiu minut sędziowie podyktowali aż trzy rzuty karne. Chorzowianki dwa z nich wykorzystały. Elblążanki jednak utrzymywały trzy-czterobramkowe prowadzenie, a po golu Juliane Costa odskoczyły już na pięć bramek (27:22). Przyjezdne się jednak nie poddawały, świetnie w ich drużynie spisywały się skrzydłowe, a szczególnie Marcelina Polańska, która w sumie w całym spotkaniu rzuciła aż dwanaście bramek. W 52. minucie gola zdobyła Nikolina Knezević i było 30:27. Niestety trzy kolejne bramki padły łupem rywalek i zapowiadała się nerwowa końcówka. Elblążanki miały jednak ułatwione zadanie, bowiem sędziowie odesłali na ławkę kar dwie chorzowianki, które mimo to i tak zdołały umieścić piłkę w siatce. Gdy do pustej bramki piłkę posłała Nikola Szczepanik, a chwilę później trafiła Paulina Kopańska, było 33:31. Nieco nadziei dała swojej drużynie Natalia Stokowiec. Start nie zdołał przełamać obrony Ruchu i mogło dojść do remisu. Na szczęście czujnie w obronie zagrała Nikola Szczepanik, która przechwyciła piłkę i sama zamknęła akcję. Start wygrał 34:32.

EKS Start Elbląg - KPR Ruch Chorzów 34:32 (17:14)

Start: Ciąćka, Żarnoch, Hypka - Weber 9, Knezevic 5, Tarczyluk 4, Szczepanik 4, Głębocka 4, Kopańska 3, Stapurewicz 3, Costa 1, Owczarek 1, Wołoszyk, Kostuch, Stefańska, Dworniczuk.

Ruch: Ciesiółka Gryczewska K.- Polańska 12, Doktroczyk 6, Stokowiec 6, Bondarenko 2, Masiuda 2, Jasinowska 2, Gryczewska M. 1, Kolonko 1, Iwanowicz, Kalyhina, Masalova, Sytenka, Miłek, Bury.

Start kolejny mecz zagra na wyjeździe 14 stycznia z Piotrcovią Piotrków Trybunalski.