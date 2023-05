 Aerozol do nosa, syrop, tabletki musujące - w jakich postaciach dostępne są leki na aler

Leki na alergię nie zawsze są sprzedawane w postaci tabletki. Choć część osób należy do ich zwolenników, ponieważ ich stosowanie jest łatwe i szybkie to wybór jest znacznie większy. W pozbyciu się nieprzyjemnych dolegliwości pomogą Ci również syropy, aerozole do nosa czy tabletki musujące.

Aerozole i izotoniczne roztwory wspomagające walkę z alergicznym nieżytem nosa

Alergiczny nieżyt nosa, któremu towarzyszą wodnista wydzielina z nosa, kichanie i uczucie suchości w jamie nosowej potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Jak sobie pomóc, gdy pojawią się tak uciążliwe objawy? Warto sięgnąć po leki na alergię w postaci aerozoli lub izotonicznych roztworów, które przywracają komfort i ułatwiają oddychanie.

Jednym z preparatów polecanych w przypadku alergicznego nieżytu nosa jest QUIXX Alergeny. To izotoniczny spray zawierający wodę z Oceanu Atlantyckiego. Jest ona bogatym źródłem minerałów, które wspomagają usuwanie zanieczyszczeń z jamy nosa i nawilżają suchą błonę śluzową. Dodatkowo w składzie sprayu znajduje się ekstrakt Aloe Vera, który wzmacnia działanie nawilżające.

Silne właściwości oczyszczające oraz nawilżające wykazuje również woda morska z substancją nawilżającą w sprayu marki Puri-nasin. Oprócz wody morskiej zawiera glicerynę, która pomaga pozbyć się uczucia suchości w jamie nosowej.

Syropy z wapniem

Wapń to jeden ze składników mineralnych, które wspomagają leczenie alergii. Często można znaleźć go w suplementach diety czy lekach sprzedawanych w postaci tabletek lub tabletek musujących (np. Calcium Duo Alergo + Kwercetyna). Jednak wybór nie ogranicza się tylko do nich.

Leki na alergię z wapniem dostępne są również w postaci syropów. Przykładem jest Calcium Allergy – syrop łagodzący objawy alergii, który kupisz bez recepty. Możesz podawać go również swojemu dziecku (od 6. roku życia).

Jeśli Twoja pociecha odmawia przyjmowania leku w takiej formie, spróbuj podać jej syrop Calcium o przyjemnym, truskawkowym smaku.

Tabletki musujące

Niektórzy wybierają tabletki musujące, zamiast tych do połknięcia, ponieważ wolą przyjmować lek w formie płynnej. Jeśli też zaliczasz się do tej grupy, zwróć uwagę na tabletki musujące, które zawierają: wapń, witaminę C, kwercetynę. Są to składniki, które usprawniają pracę układu immunologicznego i przyspieszają walkę z alergią.

Alergii towarzyszy szereg nieprzyjemnych objawów. W związku z tym nie ma co dodatkowo utrudniać sobie życia. Wybierz lek na alergię, którego regularne przyjmowanie nie będzie dla Ciebie udręką!

--- artykuł sponsorowany ---