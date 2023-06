Chcesz zdobyć wszechstronne umiejętności, pracować z najnowocześniejszą technologią i być częścią dynamicznej społeczności akademickiej? Na naszej uczelni znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Oferujemy nie tylko szeroki wybór spośród 10 kierunków studiów, ale także dostęp do niezrównanego Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Zobacz więcej zdjęć.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – Twoja przepustka do zawodowego sukcesu!

Chcesz zdobyć wszechstronne umiejętności, pracować z najnowocześniejszą technologią i być częścią dynamicznej społeczności akademickiej? Na naszej uczelni znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Oferujemy nie tylko szeroki wybór spośród 10 kierunków studiów, ale także dostęp do niezrównanego Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

Na AMiSNS mamy świadomość, że sukces w dzisiejszym świecie wymaga pragmatyzmu, umiejętności interpersonalnych oraz ciągłego rozwoju. Dlatego nasza oferta edukacyjna została skonstruowana tak, aby dostarczyć Ci kompleksowej edukacji - nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej.

Uczelnia – bogaty wybór kierunków

Na naszej uczelni funkcjonują trzy wydziały - Lekarski, Administracji i Nauk Społecznych oraz Nauk o Zdrowiu – dzięki czemu możemy zapewnić studentom szeroki wybór ścieżek kariery. Marzysz o zawodzie lekarza? Chcesz pomagać ludziom w najtrudniejszych chwilach? Interesują Cię aspekty administracji w sektorze medycznym? A może wolisz zgłębiać wiedzę z zakresu fizjoterapii, ratownictwa medycznego, psychologii? Bez względu na Twój wybór możesz być pewny, że studiując na AMiSNS zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Kształcimy na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz podyplomowych, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, na kierunkach: administracja, pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne, psychologia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia. Od 2022 roku, jako 5 uczelnia prywatna w Polsce, kształcimy też na kierunku lekarskim!

Nie tylko zapewniamy doskonałe podejście akademickie, ale także tworzymy dynamiczną społeczność studencką. Nasze koła naukowe oferują niepowtarzalną możliwość rozwinięcia zainteresowań i nawiązania przyjaźni z osobami o podobnych pasjach. Jeśli jesteś pełen energii dołącz do naszej Legii Akademickiej, która promuje współzawodnictwo i przygotowuje do służby w formacjach militarnych. Jesteśmy jedną z niewielu uczelni oferujących tę formę aktywizacji studentów.

CDiSM

Największy skarb uczelni, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, to doskonały przykład na wyjście naprzeciw oczekiwaniom studentów. To trzykondygnacyjny budynek należący do kampusu akademickiego AMiSNS wyposażony w sale symulacyjne pozwalające naszym studentom na odbywanie realistycznych ćwiczeń i rozwijanie umiejętności praktycznych.

CDiSM pozwala na wykonanie nieograniczonej liczby powtórzeń bez szkody dla pacjenta, ponieważ ćwiczenia odbywają się na nowoczesnych fantomach. Posiadane przez nas symulatory na salach wysokiej wierności oraz symulatory ratownicze odzwierciedlają zachowania pacjenta oraz wszystkie symptomy, które przejawia: od kaszlu po drgawki. W pracowniach pielęgniarskich i położniczych posiadamy również fantomy pielęgnacyjne, na których uczymy wszelkich niezbędnych procedur: od prostego pobierania krwi po bardziej skomplikowane, takie jak szycie ran czy cewnikowanie.

W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej studenci mają możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na wykładach w laboratorium i pracowniach: mikroskopowej, anatomicznej i pracowni podstaw pielęgniarstwa i położnictwa. Możemy symulować różnorodne przypadki medyczne, od prostych po te bardziej skomplikowane, dzięki czemu nasi studenci uczą się podejmowania szybkich i trafnych decyzji w stresujących sytuacjach. Wszystko odbywa się w zbliżonych do realistycznych szpitalnych warunkach.

Symulacje medyczne są niezastąpionym narzędziem edukacyjnym, które pomaga studentom przygotować się na różne scenariusze, zanim staną się odpowiedzialni za życie i zdrowie pacjentów. Studenci mają okazję praktykować umiejętności kliniczne w kontrolowanym środowisku. Mogą doskonalić techniki resuscytacji, wykonywanie procedur medycznych, przeprowadzanie wywiadów z pacjentami oraz współpracę zespołową w sytuacjach zagrożenia życia. Aparatura zabezpieczająca Centrum pozwala także na przeprowadzenie pełnej akcji porodowej.

W Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej dbamy o to, aby nasi studenci mieli dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania, które odzwierciedlają rzeczywistość kliniczną. Możemy symulować różne patologie, od zapalenia płuc po terapie pourazowe, co umożliwia studentom zdobycie wiedzy praktycznej na temat diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentem.

Wszystko to czyni CDiSM nieocenionym zasobem dla naszej uczelni i społeczności medycznej. To miejsce, w którym edukacja praktyczna staje się kluczowym elementem nauki medycyny, umożliwiając studentom i profesjonalistom zdobycie bezcennego doświadczenia i pewność siebie, tak niezbędnej w przyszłej praktyce medycznej. To właśnie tu studenci mają niepowtarzalną możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności i podnoszenia standardów opieki zdrowotnej.

Sprawdź ofertę AMiSNS, wejdź na www.rekrutacja.amisns.edu.pl

Projekt „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

---materiał promocyjny---