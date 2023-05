 Bóle menstruacyjne - czy można je łagodzić domowymi sposobami?

Bóle menstruacyjne to dolegliwość, której z pewnością doświadczyła każda kobieta. Mogą mieć różne natężenie, ale statystycznie częściej dokuczają młodym kobietom, które dopiero rozpoczęły regularne miesiączkowanie lub tym, które są przed menopauzą. Zwykle nie są powodem do niepokoju, pojawiają się kilka dni przed krwawieniem i ustępują wraz z nim. Warto je wówczas łagodzić domowymi sposobami.

Od kiedy mogą dokuczać bóle menstruacyjne

W zasadzie już pierwsza miesiączka może wiązać się z odczuwanym dyskomfortem. Jest on tym większy, że młode dziewczęta nie znają jeszcze objawów, które świadczą o zbliżającym się krwawieniu. Z tego samego powodu nie są też przyzwyczajone do pojawiającego się dyskomfortu, więc mogą odczuwać go intensywniej, niż w kolejnych latach. Pierwsza menstruacja zwykle ma miejsce między 8 a 12 rokiem życia. Chociaż bóle menstruacyjne odczuwane w młodym wieku nie są powodem do niepokoju, to powinny być sygnałem do umówienia pierwszej wizyty u ginekologa.

Dolegliwości w trakcie okresu niektórym kobietom towarzyszą przez cały okres rozrodczy, ale też mogą nasilać się przed menopauzą. Właśnie dlatego nie należy zapominać o regularnych wizytach u specjalisty. Może się bowiem zdarzyć, że ból będzie wywołany przez inne czynniki, np. choroby.

Fizjologiczny ból menstruacyjny jest odczuwany zwykle w podbrzuszu. Może też promieniować do części krzyżowej kręgosłupa i pachwin. Bóle krzyża są jednymi z częściej występujących. Nie są też rzadkością nieprzyjemne objawy ze strony układu pokarmowego. Kobiety skarżą się na wzdęcia i biegunkę. Zdarza się, że w trakcie okresu nasilają się bóle głowy, którym mogą towarzyszyć nudności. Charakterystyczne jest pogorszenie samopoczucia, większa senność czy brak chęci do wykonywania codziennych czynności.

Jeśli przyczyną bólu menstruacyjnego nie są choroby lub niepokojące zmiany w układzie rozrodczym kobiety, warto je łagodzić domowymi sposobami. Doraźnie w łagodzeniu dyskomfortu pomogą leki przeciwbólowe dostępne bez recepty lub leki rozkurczowe, które działają na mięśnie gładkie. Aby zmniejszyć ból krzyża, dobrze sprawdzają się ciepłe okłady, które dodatkowo mają działanie rozluźniające. Warto też sięgnąć po napary ziołowe o działaniu rozkurczowym i uspokajającym. Ważne też, aby nie forsować organizmu w trakcie menstruacji. Nie trzeba rezygnować z aktywności fizycznej, pod warunkiem że nie wpływa ona na pogorszenie samopoczucia.

Bóle menstruacyjne a choroby

Bolesne miesiączkowanie, którego przyczyną jest choroba czy stan zapalny określa się mianem bóli wtórnych. Zwykle w takich sytuacjach okres jest nieregularny, a krwawienie często obfite. Przyczyną może być m.in. zapalenie przydatków, torbiele, mięśniaki macicy czy polipy. Powodem dyskomfortu może być endometrioza, a co się z tym wiąże, zaburzenia hormonalne. Niektóre kobiety reagują w ten sposób na założenie wkładki wewnątrzmacicznej.

Bolesne miesiączki zawsze powinny być powodem do konsultacji z ginekologiem. Zwykle u młodych i zdrowych kobiet pomaga przepisanie przez lekarza antykoncepcji hormonalnej. Jeśli jednak przyczyny są wtórne o dalszym, postępowaniu decyduje lekarz, który może zlecić dokładniejszą diagnostykę.

