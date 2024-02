 Jak nawiązać współpracę w firmą kurierską?

Wielu właścicieli sklepów internetowych zastanawia się, jak nawiązać współpracę z firmą kurierską i znaleźć najkorzystniejszą dla siebie ofertę. W artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze kuriera, zarówno w przypadku dużych e-biznesów, jak i dopiero początkujących firm.

Niezbędnym elementem sprawnego prowadzenia biznesu internetowego jest współpraca z firmą kurierską. Dzięki niej szybko łatwo i bezpiecznie dostarczysz paczki do swoich klientów. Warunkiem oczywiście jest odpowiedni wybór takiego partnera. Jak to zrobić?

Porównanie ofert

Na rynku dostępnych jest wiele firm oferujących usługi kurierskie. Przed wyborem konkretnej warto zapoznać się z ofertą każdej z nich i porównać je, by móc zdecydować się na najlepszą opcję. Zakres usług firmy kurierskiej powinien być dostosowany do oczekiwań Twojego biznesu. Jeśli dopiero zaczynasz prowadzić swój e-sklep i na razie chcesz wysyłać paczki tylko na terenie kraju, wystarczy wybrać markę, która oferuje swoje usługi kurierskie w Polsce. Jeśli jednak chcesz wysyłać paczki również za granicę, w tym także w przyszłości, sprawdź także oferty przesyłek międzynarodowych i do jakich krajów są one transportowane.

Średni czas dostaw

Równie istotny jest czas dostawy, jaki zapewnia kurier. Internauci zwracają na to szczególną uwagę i doceniają, gdy ich paczki docierają szybko. 1-3 dni robocze dla przesyłek na terenie kraju to najbardziej optymalny czas, z kolei na terenie Europy paczki są transportowane zazwyczaj w ciągu 48-96 godzin. Ponadto warto sprawdzić, czy firma oferuje przesyłki kurierskie ekspresowe, które za dodatkową opłatą, dostarczane są do klienta szybciej. Idealnym przykładem jest tu marka GLS zapewniająca dostarczenie ekspresowych przesyłek na terenie kraju już na drugi dzień roboczy do godziny 10 lub 12. Takie paczki są też dostarczane w soboty.

Koszty dostaw

Kolejnym istotnym elementem są koszty dostawy. Powinny one iść w parze z twoimi wymaganiami w zakresie niezawodności dostaw. Tak to wygląda w GLS – firma GLS dostosowuje swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klienta, oferując swoje usługi zarówno mniejszym, jak i większym sklepom internetowym.

Usługa śledzenia przesyłki

Koniecznie sprawdź także, czy firma kurierska oferuje usługę śledzenia paczek, która pozwala sprawdzić na stronie przewoźnika, gdzie aktualnie znajduje się przesyłka klienta. Zarówno w Polsce, jak i w Europie. To ważne udogodnienie, gdyż konsumenci lubią mieć kontrolę nad swoimi zamówieniami, a usługa śledzenia paczki im to umożliwia.

Obszar dostaw

Warto zapoznać się także z obszarem działania firmy kurierskiej. Te najbardziej renomowane takie jak GLS, oferują dostarczanie przesyłek do najodleglejszych zakątków Polski, ale także na terenie Europy i na całym świecie np. na terenie Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Jeśli planujesz ekspansję na rynki zagraniczne, najlepiej zawczasu zadbaj o podjęcie współpracy z kurierem, który dostarczy tam Twoje paczki.

Wybierając kuriera do współpracy, warto poznać też opinie innych klientów. Dobrze jest zapoznać się również z jakością obsługi i czego, jako klient możesz się spodziewać, wybierając konkretną ofertę. Jeśli zależy Ci na współpracy z firmą, która stawia na ekologiczne rozwiązania, tym bardziej wybierz GLS. Marka w swoich działaniach uwzględnia kwestie dotyczące ochrony środowiska. We flocie jej partnerów transportowych coraz częściej pojawiają się zero- i niskoemisyjne pojazdy, które zmniejszają ślad węglowy.

Dlaczego warto nawiązać współpracę z GLS?

Na rynku istnieją różne firmy kurierskie, jednak jedną z bardziej renomowanych i doświadczonych z pewnością jest GLS. To, co wyróżnia tę markę, to idea dostarczania paczek od ludzi dla ludzi. Pracownicy GLS zdają sobie sprawę, że przesyłki to nie tylko przedmioty, ale też wspomnienia czy pozytywne emocje, dlatego dokładają wszelkich starań, by swoją pracę wykonywać szybko, niezawodnie i solidnie.

Kolejnym atutem GLS jest wieloletnie doświadczenie oraz posiadanie rozbudowanej siatki logistycznej, nie tylko na terenie kraju, ale też całej Europy, a także w Ameryce Północnej. Dzięki temu kurier GLS jest w stanie dostarczyć Twoje paczki szybko i bezpiecznie w wiele miejsc na świecie.

GLS zatrudnia specjalistów w swoich dziedzinach oraz ludzi, którzy pracują z pasją, co przekłada się na jakość obsługi. Warto wspomnieć, że marka po raz kolejny została wyróżniona prestiżowym certyfikatem Great Place to Work, którym odznacza się firmy tworzące atrakcyjne miejsca pracy. Jeśli więc zależy Ci na współpracy z firmą, gdzie pracownicy są odpowiednio doceniani, GLS z pewnością będzie dobrym wyborem.

GLS to kurier w Olsztynie, Warszawie, Krakowie i wielu innych miastach Polski. Bez względu więc na to, gdzie prowadzisz swój biznes, a pewno znajdziesz w pobliżu odpowiednią placówkę.

W celu nawiązania współpracy z GLS wejdź na stronę przewoźnika i wypełnij dostępny tam formularz. Potrzebujesz wiedzieć, ile średnio będziesz wysyłać paczek miesięcznie, o jakiej wadze oraz na jakim obszarze (w kraju czy za granicę). Na podstawie tych informacji, konsultant GLS przygotuje najlepiej dostosowaną do Twoich potrzeb i oczekiwań ofertę.

--- artykuł sponsorowany ---