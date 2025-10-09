 Jesienna uczta w Szalonej Gęsi. Zapraszamy!

Pierwsza jesienna uczta w restauracji Szalona Gęś cieszyła się takim powodzeniem, że już dzisiaj zapraszamy na powtórkę! W najbliższą sobotę i niedzielę (11-12 października) czeka na Was wyśmienity zestaw degustacyjnych dań dla najbardziej wymagających smakoszy. Zobacz, co potrafią nasi kucharze!

Goście będą mieli okazję skosztować degustacyjnego menu w cenie 100 zł od osoby, na które składają się dania kuchni polskiej i gruzińskiej.

1. Kuczmaczi to gruzińska przystawka z podrobów z pastą orzechową, kolendrą i granatem

2. Acaceli - gruzińska sałatka z kurczakiem

3. Charczo – zupa o konsystencji gulaszu i ostrym wyrazistym smaku, przygotowywana z wołowiny lub barszcz ukraiński z pamupszką w sosie czosnkowym.

4. Bakłażan z pastą orzechową

5. Szaszłyk z warzywami oraz pieczonymi ziemniaczkami

6. Tatar z wołowiny lub łososia

7. Pierś z gęsi

Dla osób, które odwiedziły nas podczas ostatniej jesiennej uczty dwa tygodnie temu, próbując wyżej wymienionego menu, przygotujemy w weekend 10-11 października kulinarną niespodziankę.

Aby zarezerwować stolik w Szalonej Gęsi, wystarczy zadzwonić pod nr: 601 660 330. Liczba miejsc ograniczona, więc nie zwlekajcie z decyzją!