 Kocham dotyk orientu. Walentynkowy konkurs z Amari SPA!

Z okazji Walentynek mamy prezent dla wyjątkowych par. Dotyk orientu, czyli tajski masaż dla dwojga od Amari SPA oraz vouchery z serwisu NaWynos, gdzie możesz zamówić romantyczną kolację do domu. Wystarczy podzielić się swoją historią miłosną.

Dotyk orientu – Amari SPA

Amari SPA to miejsce spokoju i relaksu. Masażyści z Tajlandii zadbają o Twoje ciało i duszę, przenosząc Cię do bajecznej krainy uzdrawiającego dotyku. Do zabiegów wykorzystywane są oryginalne, naturalne tajskie produkty. W ofercie znajduje się kilkanaście rodzajów masaży, dopasowanych do potrzeb i nastroju osoby, która odwiedzi salon Amari. My dla naszej wyjątkowej pary wybraliśmy ceremonię dla dwojga o romantycznej nazwie Romeo i Julia.

Na Wasze ciała podczas masażu relaksacyjnego działa nie tylko leczniczy dotyk Orientu, ale również regenerujące właściwości olejków, których moc zostaje wmasowana w skórę. Wprowadzą Was w stan błogiego relaksu oraz zadbają o to, abyście mogli wziąć wspólnie głęboki, spokojny oddech, rozluźnić się i wyciszyć w towarzystwie subtelnej muzyki relaksacyjnej. Wasze ciała w wyniku ceremonii staną się cudownie odprężone, a skóra – rozświetlona i jedwabiście gładka.

Przez żołądek do serca – NaWynos

Dobry obiad składa się z dwóch dań, dwa serca połączone w jedność to dobry związek. Nic dziwnego, że będziemy Was uwodzić jedzeniem. Decyzję, co zjecie, pozostawiamy Wam. Możecie wybrać spośród kilkunastu lokalnych restauracji z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.

Jak wziąć udział w konkursie?

- wyślij wspólne zdjęcie pokazujące Waszą miłość

- napisz, jak się poznaliście

- podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu

- wszystko wyślij na adres konkurs@portel.pl z tytułem ”Walentynki”

- w treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu"

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 lutego

Trzy wybrane przez naszą redakcję zgłoszenia zostaną opublikowane na portEl.pl. To Czytelnicy wybiorą zwycięską parę, która w nagrodę otrzyma masaż dla dwojga w Amari SPA. Para, która w głosowaniu zajmie drugie miejsce, otrzyma voucher NaWynos o wartości 100 zł, a trzecie miejsce w konkursie nagrodzimy voucherem do NaWynos o wartości 50 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu 13 lutego, ogłoszenie wyników oczywiście w Walentynki.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.

