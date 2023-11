Laser Butik od Beauty by Agnieszka to miejsce, w którym usługi z zakresu kosmetologii estetycznej wynosimy na wyższy poziom profesjonalizmu. Korzystamy wyłącznie z najnowocześniejszych urządzeń i technologii medycznych oraz specjalnie wyselekcjonowanych kosmetyków. Zobacz zdjęcia.

Kosmetologia z Miami

Salon kosmetologii estetycznej Beauty by Agnieszka oferuje szeroki wachlarz zabiegów kosmetologicznych, terapeutycznych, leczniczych przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn. Działamy na zaawansowanej technologicznie aparaturze do kosmetologii estetycznej oraz medycyny estetycznej, której jakości i niezawodności jesteśmy w 100 proc. pewni!

Mgr Agnieszka Caban jest kosmetologiem z 20-letnim doświadczeniem w Polsce i Full Specialist License w USA. Pracowała w markowych gabinetach w Miami. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe studiując pielęgniarstwo. Wszystko po to, aby w jej gabinecie zabiegi wykonywane były na najwyższym poziomie profesjonalizmu i bezpieczeństwa.

Dla naszych klientów mamy:

- Medyczne urządzenie do próżniowego masażu ciała - zabieg modelujący, ujędrniający i antycellulitowy, z którego korzystają światowe gwiazdy (Paris Hilton ma urządzenie w swoim domowym SPA).

- Bezbolesną epilację laserową, która w bezpieczny sposób likwiduje nawet jasne owłosienie. Epilacja to zabieg usuwający włosy na stałe lub na bardzo długo, w trakcie którego mieszki włosowe ulegają zniszczeniu i włosy nie mają już szans na regenerację.

- Fotoodmładzanie laserowe skóry, bezbolesny zabieg laserowy, przeprowadzony w seriach z zastosowaniem technologii SSR. Efekty? Zregenerowana, odświeżona i odbudowana skóra, wyraźnie spłycone pierwsze zmarszczki i zdecydowanie wyrównany koloryt.

- Rumień, pękające naczynka, teleangiektazje czy przebarwienia skórne... Najlepszym sposobem uporania się z nimi jest laserowe usunięcie. Interwencja laserowa pozwala pozbyć się wszelkich przebarwień skórnych i nieestetycznego wyglądu, a także zlikwidować piegi i wyrównać koloryt skóry.

- Nasza strefa męska jest niezwykle bogata, znajdziesz w niej zabiegi uniwersalne i te przeznaczone wyłącznie dla Panów. Twój wygląd, zdrowie i dobre samopoczucie są dla nas ważne! Zapewniamy profesjonalne podejście, indywidualny dobór metod i środków oraz pełną dyskrecję.

- Zabiegi Anti Aging z użyciem usieciowanego kwasy hialuronowego: modelowanie ust, wypełnianie bruzd i zmarszczek, volumetrię policzków i brody, kątów żuchwy.

- Preparaty, które wykorzystujemy do zabiegów to w 100 proc. preparaty medyczne, najwyższej jakości stymulatory tkankowe do biorewitalizacji tkanek i skutecznego ujędrnienia, a co za tym idzie widocznego odmłodzenia. Nici PDO, mezoterapia igłowa i dermapen, podstawowe zabiegi pielęgnacyjne typu mikrodermabrazje, peeling kawitacyjny czy oczyszczanie manualne.

- Naszym hitem jest bardzo modny ostatnio i skuteczny japoński masaż liftingujący KOBIDO. Specjalistką w tej kategorii jest licencjonowana kosmetolog Magda.

- Wykonamy efektowny i ułatwiający życie makijaż permanentny brwi, ust, czy kreski na powiekach. Wszystko nowoczesnymi technikami pigmentacji.

- Proponujemy makijaż okolicznościowy, na ten specjalny, wyjątkowy dzień.

- W naszej ofercie znajdziesz Lash i Brow bar, czyli bierzemy pod lupę okolicę oka. Proponujemy brazylijski lifting rzęs, laminację brwi, hennę pudrową i farbkę do brwi i rzęs.

Wszystko to w miłej, profesjonalnej atmosferze, z rzetelnym i profesjonalnym doradztwem. W Beauty by Agnieszka oferujemy bezpłatne i niezobowiązujące konsultacje. To czas, który zarezerwujemy wyłącznie dla Ciebie, by móc w pełni skupić się na Twoich potrzebach i oczekiwaniach. Nie działamy szablonowo! Jesteśmy przekonani, że najlepsze efekty w kosmetologii estetycznej osiągamy stosując indywidualne podejście. Wspólnie zaprojektujemy plan działania optymalnie dopasowany do Twoich potrzeb.

Wszystkie zabiegi wykonujemy z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i w oparciu o stale aktualną wiedzę.

