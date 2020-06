Pozycjonowanie stron internetowcyh. Kompedium wiedzy.

Biznes już od dobrych kilku lat systematycznie przenosi się w coraz większej skali do internetu. Najbardziej przedsiębiorcze osoby inwestują w marketing internetowy spore ilości pieniędzy. Równie ważną kwestią jest odpowiednie pozycjonowanie sklepowej witryny w sieci. Jak się bowiem okazuje wysokiej jakości strona internetowa, systematycznie pojawiająca się w głównych wynikach wyszukiwania jest lepszą wizytówką i formą promocji niż wszelkiego rodzaju ulotki czy wizytówki w formie fizycznej. W tym artykule uchylimy rąbek tajemnicy jaką dla wielu osób wciąż jest pozycjonowanie stron w internecie.

Czym jest pozycjonowanie stron?

To szereg działań, których zadaniem jest znaczne zwiększenie widoczności strony internetowej w wyszukiwarce internetowej. Bardzo często idzie w parze z wytycznymi SEO. Działania mające na celu odpowiednie pozycjonowanie danej witryny składają się z:

§ briefu

§ audytu SEO

§ konsultacji

§ optymalizacji witryny internetowej pod nadzorem

§ link buildingu

§ systematycznej ewaluacji osiągniętych już celów

Kiedy pozycjonowanie będzie skuteczne?

Należy mieć na uwadze, że pierwsza strona wyników wyszukiwania danego hasła posiada jedynie 10 miejsc. To stosunkowo mało tym bardziej, że część z nich (nawet 3-4 pozycje) zajmują witryny z wykupioną reklamą w np. Google Ads. Dlatego też aby pozycjonowanie było skuteczne należy zwrócić uwagę na takie czynniki jak content (na ile jest on wyjątkowy), użytkową wartość strony a także jej autorytet.

Sukces w tym temacie zapewni odpowiednie postępowanie przy każdym z wyżej wymienionych obszarów. Odpowiednie to znaczy takie, przy którym same algorytmy Google będą interpretować podejmowane działania w taki sposób aby witryna pojawia się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania. Niestety ale wielu agencji czy "specjalistów" od pozycjonowania stron dobiera bardzo nieodpowiednie proporcje bądź taktyki, które w większej skali przynoszą niestety same straty a nie sprawiają iż witryna pnie się w górę. Dlatego też w tej kwestii warto zgłosić się do osób bądź agencji z doświadczeniem oraz odpowiednią wiedzą w tym temacie. Nadążanie za trendami jest niezwykle istotne ponieważ w świecie internetu zmieniają się one błyskawicznie i to co było skuteczne np. rok czy dwa lata temu obecnie może być całkowicie bezużyteczne.

Ile trwa pozycjonowanie strony internetowej?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niestety nie istnieje żaden wzór, który byłby w stanie określić czas jaki będzie potrzebny na podciągnięcie witryny wzwyż wyników wyszukiwarki. Kwestie wpływające na czas w tym przypadku to:

§ budżet

§ aktualna kondycja witryny internetowej

§ autorytet pozycjonowanej strony względem konkurencji

Najczęściej cały proces pozycjonowania wraz z widocznymi wynikami i zwiększenie ruchu na witrynie zajmuje około 3 miesięcy. Jednak niekiedy wprowadzenie odpowiednich technik i działań potrafi przynieść bardzo szybko pierwsze rezultaty i znacząco zwiększyć odwiedziny strony.

Jaki jest koszt pozycjonowania witryny internetowej?

W koszta pozycjonowania oprócz wkładu pracy wliczane są także nakłady potrzebne na tworzenie treści czy też pozyskanie odpowiednich linków. Warto pamiętać o tym, że proces pozycjonowania strony polega na jej dostosowaniu do wymogów czytelności samego Google. W praktyce dosyć często oznacza to potrzebę posiłkowania się pracami programistycznymi a także webdeveloperskimi. Dodatkowo Google dokonuje jeszcze oceny jakości treści we wszystkich docelowych stronach co często powoduje jeszcze potrzebę skorzystania z usług copywriterów. Istotną kwestią przy budowaniu autorytetu samej witryny są sygnały pochodzące z innych stron. Zatem aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w wyszukiwarce internetowej należy pozyskać niekiedy sporo zapłacić właścicielom stron bądź blogów, na których powinien pojawić się link do pozycjonowanej witryny.

Najczęściej minimalne koszta wynoszą około 3000 złotych netto abonamentu. Takie rozwiązanie ma jednak sens przy stronach obejmujących niszowe kategorie bez większej konkurencji. Średnio konkurencyjne branże wymagają już budżetu w wysokości minimum 5000 złotych. Pozycjonowanie będzie najdroższe w przypadku branży takich jak nieruchomości, finanse, porównywarki cen, e-commerce czy też serwisy aukcyjne. Konkurencja tam jest niezwykle silna dlatego też potrzeba ogromnych starań i wielkiego nakładu sił aby "przeskoczyć" takie witryny w wynikach wyszukiwarki. W przypadku tych branż inwestycja poniżej 10 tysięcy złotych netto praktycznie nie ma sensu.

Seo Managment rozwiązaniem problemów z niewidoczną witryną internetową

Wszechobecna cyfryzacja doprowadziła świat do momentu, w którym Internet jest głównym wyznacznikiem trendów a także jakości pełnionych usług. Klient mając dostęp do praktycznie każdej firmy, przedsiębiorstwa czy sklepu ma możliwość dokładnego sprawdzenia każdej z nich. Poczyta opinie innych osób zamieszczone w sieci, sprawdzi stronę internetową danego sklepu a także porówna ją z innymi. Wysoka jakość witryny a także jej jak najwyższa pozycja w algorytmach Google znacząca zwiększa szansę na zwiększenie zainteresowania danym sklepem czy firmą. Większy ruch to i większe pieniądze a większe pieniądze to zysk w czystej postaci.

W jaki sposób przebiega współpraca z Seo Managment?

Krok 1. Opracowanie strategii

Początek współpracy polega na opracowaniu strategii odpowiedniej dla każdego z klientów. Branża, pomysł na biznes, kondycja strony a także sama wizja i możliwości klienta zawsze będą się od siebie nieco różnić dlatego indywidualne podejście do każdego zlecenia to podstawa. Po uzyskaniu odpowiednich informacji ekipa Seo Managment przechodzi do ustalania strategii jak najlepszej dla klienta. Samo opracowanie koncepcji jest w pełni darmowe.

Krok 2. Audyt oraz optymalizacja

Podczas audytu wprowadzane są wszelkie rozwiązania, które mają na celu jak najlepszą optymalizację powierzonej strony internetowej. Witryna właśnie wtedy zostaje przystosowana pod słowa kluczowe a także wszelkie wymogi internetowych wyszukiwarek. Następnym etapem po zoptymalizowaniu strony jest proces jej pozycjonowania.

Krok 3. Link building

Po wprowadzeniu wyników audytu wprowadzany jest kolejny krok czyli link building. Działanie to pozycjonuje stronę za pośrednictwem pozyskiwania linków z zewnętrznych stron. W pełni wartościowy link powinien być pozyskany z dobrych jakościowo źródeł to znaczy z forów tematycznych, wysokiej jakości katalogów, sponsorowanych artykułów a także blogów o wysokim współczynniku wejść.

Krok 4. Raport wyników

Każdego miesiąca klient otrzymuje przejrzysty raport, który ma na celu zaprezentowanie efektów pracy. Znajdują się w nim informacje takie jak spis pozyskanych linków, pozycje w wyszukiwarce a także raport z samego oprogramowania SEO.

Po co jest audyt SEO?

Podczas audytu klient otrzyma informacje dotyczące możliwości zwiększenia ruchu na jego stronie internetowej. Dodatkowo zostanie poinformowany o błędach optymalizacyjnych jakie posiada witryna a także dowie się, które odnośniki prowadzą do jego strony internetowej. Techniczne informacje dla osoby, która nie zajmuje się pozycjonowaniem na co dzień zapewne powiedzą niewiele. Dlatego też klient powinien przekazać zalecenia z audyty firmie obsługującej witrynę.

Częstymi błędami nawet na estetycznych i ładnie wykonanych stronach jest

§ brak bądź minimalna ilość praktycznych treści

§ zbyt duża waga strony (ponad 20 mb) co jest powodem znacznie wolniejszego wczytywania się jej na urządzeniach mobilnych

§ brak bądź minimalna ilość optymalizacji pod kątem Google takich jak nasycenie słowami kluczowymi czy też brak nagłówków h1

Aby móc rozpocząć audyt należy przygotować wszelkie niezbędne informacje dotyczące samej witryny internetowej. Przygotowanie audytu może potrwać od 5 do nawet 30 dni w zależności od stopnia zaawansowania strony. Narzędziem z jakiego korzysta się podczas niego jest Search Console. To w pełni darmowe narzędzie udostępniane przez samo Google zawiera istotne informacje dotyczące danej witryny internetowej takie jak:

§ liczbę kliknięć w odnośnik przekierowujący do strony

§ liczbę wyświetleń witryny w wynikach wyszukiwania

§ uśrednioną pozycję serwisu

§ ocenę działania strony na urządzeniach mobilnych

§ frazy, przy których witryna pojawia się w wynikach wyszukiwania

§ wszelkie podstrony, które również pojawiają się w wynikach wyszukiwania

§ linki prowadzące do witryny

Cały temat dotyczący audytów SEO oraz ich przebiegu opisany jest na stronie Seo Managment.

Konsulting SEO. Kiedy z niego skorzystać?

Konsulting SEO zajmuje się koordynowanie wszelkich działań mających na celu poprawę optymalizacji strony a także weryfikację poprawności zmian, które są do niej wdrażane. Cały proces przystosowywania witryny pod standardy Google odbywa się wtedy znacznie szybciej i sprawniej. Firma Seo Managment oferuje pomoc w takich kwestiach jak:

§ zmiana struktur strony internetowej

§ analiza obecnych działań optymalizacyjnych

§ utworzenie działu seo w przedsiębiorstwie

§ wybór firmy zewnętrznej do optymalizacji witryny

Kampanie Google Ads

Zwiększenie ruchu na witrynie internetowej a także odpowiednie jej zareklamowanie może odbyć się również za pomocą kampani Google Ads. Dzieli się ona na 3 główne kategorie.

Kategoria 1 - kampania w wyszukiwarce

Jest to zdecydowanie najpopularniejszy format reklam. Pojawiają się one jako pola tekstowe na początku wyników wyszukiwania danych słów przez użytkownika. Potocznie nazywane są linkami sponsorowanymi. Oznaczone są hasłem "Reklama". Rzucają się w oczy dzięki czemu firmy chętnie korzystają z tego typu metody reklamy. Najczęściej nad naturalnymi wynikami wyszukiwania znajdują się nawet 3 albo 4 linki sponsorowane. Korzystanie z kampanii tego typu dodatkowo zwiększa widoczność i zasięg witryny przez co zwiększa szansę na pozyskanie nowych klientów. Kampania tego typu pozwala na ustawienie dowolnej ilości słów kluczowych oraz lokalizacji. Dzięki czemu można je swobodnie dobrać pod profil prowadzonej przez siebie działalności.

Kategoria 2 - kampania produktowa

Sklepy internetowe chętnie korzystają z tej formy kampanii. Reklama tego typu zawiera odpowiednie zdjęcie oferowanego produktu, jego cenę a także nazwę sklepu. Użytkownik, który kliknie w taką reklamę zostanie automatycznie przekierowany na stronę sklepu. Kampania produktowa różni się od tej w wyszukiwarce tym, że Google sam podejmuje decyzję o tym jakie słowa kluczowe powinny pojawić się w reklamie produktu. Google robi to na podstawie informacji jakie zawarte są w pliku produktowym. Pod uwagę bierze takie czynniki jak nazwa oferowanego produktu, jego kategoria oraz cena. Podczas kampanii produktowej nie ma obowiązku reklamowania każdego z oferowanych produktów. Równie dobrze można wybrać tylko te wysokomarżowe, sezonowe czy zalegające w magazynie.

Kategoria 3 - kampania w sieci reklamowej

Sieć reklamowa w Google wynosi ponad 2 miliony przeróżnych witryn oraz aplikacji. Ten rodzaj kampanii obejmuje także reklamy w serwisach takich jak YouTube oraz Gmail. Formaty reklamy mogą być bardzo zróżnicowane. Zaczynając od tekstowych poprzez graficzne oraz do reklam wideo. Kampanię można skierować pod konkretną lokalizację, intencje zakupowe internautów czy też określonej tematyki.

Google Ads vs SEO

Osoby zastanawiające się nad tym, którą z form lepiej wybrać powinny być świadome tego, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi mówiącej, że dana metoda kampanii jest skuteczniejsza od drugiej. Dużo zależy po prostu od formy biznesu, kondycji strony ale i budżetu przeznaczonego na kampanię. Oczywiście ciekawym i godnym uwagi pomysłem jest synergia obu tych kampanii.

Jak mierzyć efekty wprowadzonych kampanii?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie wyników wprowadzonych zmian są metryki SEO dostępne w bezpłatnych narzędziach udostępnianych przez Google. Widoczność strony a także ruch organiczny na stronie ma bezpośredni wpływ na realizację celów i założeń biznesowych. Osiągnięcie wysokiego miejsca w wynikach wyszukiwania a także dobranie odpowiednich słów kluczowych jest w stanie znacząco polepszyć ruch organiczny na danej witrynie internetowej co w konsekwencji będzie miało odbicie również w zyskach generowanych przez firmę.

Pozycjonowanie stron internetowych podsumowanie

W dzisiejszych czasach aby osiągnąć sukces w biznesie należy skupić się nie tylko na jakości produktu oraz naziemnej obsłudze klienta. Niezwykle istotną kwestią jest bowiem pozycja i autorytet danej firmy w internecie. Przebicie się przez multum witryn internetowych oraz podobnych przedsiębiorstw z pewnością nie jest proste. Na szczęście współpraca ze specjalistami od pozycjonowania i optymalizacji witryn internetowych jest deską ratunku dla każdej firmy chcącej zaistnieć w sieci. Wysokiej jakości strona, wyświetlająca się na samej górze wyszukiwarki internetowej to najlepsza wizytówka jaką może wymarzyć sobie każdy przedsiębiorca. Chociaż budowanie marki może trwać latami, to odpowiednie osadzenie witryny internetowej w sieci może w znaczący sposób przyśpieszyć ten proces.

Mimo, że ceny za tego typu usługi początkowo mogą wydawać się dosyć spore, to z pewnością warto jest poczynić taką inwestycję. Nienaganny wizerunek w sieci w dłuższej perspektywie może okazać się najlepszą z możliwych inwestycji. Należy pamiętać o tym, że handel coraz bardziej przenosi się do internetu. Zakupy online rosną w siłę i każdego roku przybywają nowe osoby, które decydują się na właśnie takie rozwiązania. Korzystanie z wiedzy i pomocy specjalistów w tej dziedzinie obecnie jest praktycznie nieocenione.

