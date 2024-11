Suszarka przemysłowa – typy suszarek dostępne na rynku

Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe korzystają często ze specjalnych suszarek przemysłowych do usuwania nadmiaru wody z produktów. Co to za sprzęt i jakie są jego podstawowe rodzaje?

Suszarka przemysłowa – co to takiego?

Suszarka przemysłowa to urządzenie umożliwiające usunięcie nadmiaru wody bądź innej cieczy z konkretnego produktu lub surowca. Pozwala ona na efektywne i sprawne suszenie, a przy tym – daje możliwość kontrolowania całego procesu. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku substancji, które wymagają szczególnych warunków suszenia lub nie mogą być narażone na nagły, szybki spadek bądź wzrost temperatur. Dzięki tak dokładnemu i szybkiemu suszeniu czas trwania całego procesu produkcyjnego ulega znacznemu skróceniu – a to ma wpływ m.in. na koszty.

Zastosowanie suszarek przemysłowych

Suszarki przemysłowe wykorzystywane są w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim:

podczas prac laboratoryjnych;

w przemyśle spożywczym i przetwórstwa mineralnego;

w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i chemicznym,

w przemyśle biotechnologicznym.

Używa się ich m.in. do suszenia żywności płynnej (np. podczas produkcji kawy instant) i ekstraktów, w procesach produkcji leków, pigmentów czy chemikaliów.

Suszarki przemysłowe – rodzaje i sposób działania

Suszarki przemysłowe dzielą się na kilka rodzajów – a właśnie od ich typu zależy sam sposób działania.

Suszarki laboratoryjne

Suszarki laboratoryjne służą do osuszania oraz podgrzewania substancji. Umożliwiają one utrzymanie równomiernej temperatury wewnątrz komory w trakcie prowadzonych procesów badawczych. Wśród modeli laboratoryjnych wyróżnia się:

suszarki z konwekcją wymuszoną;

suszarki z konwekcją naturalną;

suszarki próżniowe;

piece muflowe.

Suszarki łopatkowe

Suszarki łopatkowe składają się z poziomego, cylindrycznego zbiornika mieszającego z poziomym wałem mieszadła. W tym przypadku podgrzewany może być zarówno płaszcz pojemnika, jak i mieszadło z łopatkami, a to gwarantuje bardzo wydajny transfer ciepła. Modele te pozwalają zarówno na suszenie oraz chłodzenie, jak i na krystalizację czy sterylizację.

Suszarki półkowe

W przypadku suszarek półkowych, czyli suszarek próżniowych z tacami, materiały do suszenia umieszczane są właśnie na tackach, a następnie – na półkach w komorze. Wytworzone tam podciśnienie pozwala zmniejszyć temperaturę parowania substancji – a to z kolei umożliwia suszenie niskotemperaturowe. Ten rodzaj suszarki nadaje się do suszenia delikatnych produktów.

Suszarki stożkowe i dwustożkowe

Suszarki stożkowe wyposażone są w komorę w formie stożka z podwójną ścianą. Suszony materiał przesuwa się w górę ogrzewanej ściany i cofa się środkiem, a to umożliwia bardzo delikatne suszenie. Modele dwustożkowe posiadają natomiast obracający się bęben, w którym umieszcza się materiał – ciecz odparowuje z niego pod wpływem wysokiej temperatury. Próżniowe suszarki bębnowe dwustożkowe mogą suszyć produkty bez obecności tlenu.

Liofilizatory

Innym rodzajem suszarki przemysłowej jest liofilizator stosowany m.in. w celu wydłużenia przydatności produktu. Proces liofilizacji, nazywany też suszeniem mrozem lub suszeniem sublimacyjnym, polega na suszeniu zamrożonych substancji. To jeden z najdelikatniejszych procesów suszenia.

Wyróżnia się ponadto suszarki przemysłowe rozpyłowe, walcowe czy taśmowe.

Gdzie kupić suszarkę przemysłową?

Poszukując suszarek przemysłowych w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie, warto zwrócić uwagę m.in. na ogłoszenia w serwisie Foeth. Na stronie dostępne są oferty suszarek w wersji używanej, sprawnych i gotowych do dalszego użytkowania. Przed sprzedażą są one nie tylko dokładnie testowane pod względem mechanicznym, ale i odnawiane – o ile zaistnieje taka potrzeba. Ich zakup generuje znacznie niższe koszty niż w przypadku nowych modeli, a ponadto – portal gwarantuje dostęp również do ich części wymiennych. Wśród ponad 170 ogłoszeń na Foeth.pl znajdują się suszarki przemysłowe m.in. takich marek jak:

Drais – np. suszarki łopatkowe TR-2000A czy TURBUDRY TD 25 E;

– np. suszarki łopatkowe TR-2000A czy TURBUDRY TD 25 E; Vötsch – np. suszarka przemysłowa laboratoryjna VVT 50/65/80 (vacuum drying oven) czy suszarka półkowa VHT 65/50;

– np. suszarka przemysłowa laboratoryjna VVT 50/65/80 (vacuum drying oven) czy suszarka półkowa VHT 65/50; Heraeus Hanau – np. suszarki laboratoryjne UT6420 czy VT-5042-EK.

W serwisie dostępne są oprócz suszarek przemysłowych też inne stosowane w przemyśle urządzenia – można tu znaleźć m.in. autoklaw przemysłowy, zbiornik ciśnieniowy czy prasę taśmową. W razie pytań odnośnie konkretnego rozwiązania najlepiej skontaktować się z ekspertem – za pośrednictwem formularza na stronie lub drogą telefoniczną.