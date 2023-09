„Turkusowa suknia” w Kinie Światowid

Nagradzany na światowych festiwalach marokański melodramat opowiada o miłosnym trójkącie, akceptacji i wyrzekaniu się swoich marzeń. „Turkusowa suknia” od 22 września w Kinie Światowid.

Mina i Halim, małżeństwo z wieloletnim stażem, prowadzi niewielki zakład krawiecki w marokańskim mieście Sala. O talencie mężczyzny, a zwłaszcza niezwykłym hafcie, jakim ozdabia tradycyjne, szyte przez siebie stroje, jest na tyle głośno, że kolejne zamówienia znacznie przekraczają jego możliwości. Sytuacja zmusza Halima, by zatrudnił młodego pomocnika, choć początkowo nie jest do tego przekonany. Ostatecznie pod jego skrzydła trafia Youssef, dla którego praktyka u boku mistrza w swoim fachu, za jakiego uchodzi starszy z mężczyzn, jest wielką szansą. Przyglądanie się codziennej żmudnej pracy Halima to dla niego nie tylko możliwość doskonalenia własnych umiejętności, ale też lekcja cierpliwości oraz pokory. Tym cenniejsze, że z każdym dniem bohaterowie nabierają do siebie większego zaufania i zaczyna ich łączyć coraz bliższa więź, co nie pozostaje niezauważone przez Minę.

Wzruszająca, pełna lokalnego kolorytu opowieść o różnych odcieniach miłości. „Turkusowa suknia” od piątku w Kinie Światowid.

