 Tydzień bezpłatnych zajęć fitness

Postaw na ruch i zdrowie - ruszył nowy sezon “Aktywuj się z MOSiR-em”. W ofercie znajduje się bogata oferta ćwiczeń, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz się w dniach od 9 do 14 września na zajęcia i skorzystaj z bezpłatnego tygodnia. Dobierz odpowiednią dla siebie aktywność i zadbaj o swoje zdrowie i kondycję już teraz.

Wrzesień wielu osobom kojarzy się z nowym początkiem. Wtedy pojawiają się tematy związane z zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci, ale również dorośli szukają dla siebie dodatkowych aktywności, które po całym dniu pracy będą dla nich odskocznią. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przychodzi z atrakcyjną propozycją i zaprasza na bezpłatny tydzień, podczas którego będzie można zapoznać się z ofertą programu “Aktywuj się z MOSiR-em”. Ważna informacja – darmowe zajęcia będą realizowane tylko na Lodowisku Helena oraz Krytej Pływalni. Z jakich ćwiczeń będzie można skorzystać? Podpowiadamy!

KRYTA PŁYWALNIA

AQUA FITNESS – poniedziałek (Aqua Turbo), środa i piątek (Aqua Basic) o 20:00

Ćwiczenia w wodzie? Idealne rozwiązanie dla osób, które szukają nietypowej formy aktywności. Gimnastyka w wodzie pozwala wykonywać intensywne, ale bezpieczne dla ciała ruchy. Zajęcia poprawiają również działanie układu krwionośnego, wzmacniają organizm i poprawiają odporność.

AQUA SENIOR – sobota o 11:00 i 12:00

Forma aktywności, która skupia się na poprawie kondycji poprzez serię delikatnych ćwiczeń. Są również idealną formą rehabilitacji dającą wymaganą dawkę ruchu. Zajęcia skierowane są do grupy osób 60+, a ich regularność wpływa korzystnie na stawy i mięśnie.

ZDROWY KRĘGOSŁUP - środa o 19:15 i wyjątkowo 20.15 - sala fitness

W obecnych czasach narażeni jesteśmy na problemy z kręgosłupem, które z czasem mogą prowadzić do poważnych powikłań. Wynika to z siedzącego trybu życia i braku aktywności. Na naszych zajęciach skupiamy się na poprawie elastyczności kręgosłupa oraz pracy mięśni, aby doprowadzić do uczucia ulgi i zmniejszenia bólu. W związku z dużym zainteresowaniem tą formą ćwiczeń na zajęcia pokazowe będą obowiązywały zapisy. Formularz dotyczący zajęć o godz. 19.15 jest dostępny tutaj, a dotyczący zajęć o godz. 20.15 tutaj.

LODOWISKO HELENA

ZUMBA - wtorek i czwartek o 19:30 - rolkowisko

Mamy sposób na zbliżające się jesienne wieczory i krótsze dni. Trochę słońca i gorące rytmy znajdziecie na zajęciach z energetycznej zumby. Rozgrzeją Was rytmiczne kroki, podczas których spalicie solidną dawkę kalorii i napełnicie się endorfinami.

ZUMBA KIDS - sobota 14.09 wyjątkowo o 13:00 (4-6 lat) i 14:00 (7-12 lat) - sala fitness lodowiska

Nie masz pomysłu na zajęcia dla swojego dziecka? A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym? Zumba Kids, to nasza odpowiedź na dziecięce potrzeby. Duża dawka ruchu, towarzystwo rówieśników, pozytywna energia i uśmiech Twojego dziecka po skończonych ćwiczeniach. A to wszystko przy ulubionych muzycznych hitach! Zajęcia standardowo odbywają się w każdą sobotę o 10:00 (młodsza grupa od 4 do 6 lat) i 11:00 (starsza grupa od 7 do 12 lat).

TURBO SPALANIE (poniedziałek i środa o 19:15; piątek o 18:15)

Masz plan na zrobienie formy, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Z pomocą naszej instruktorki przybliżysz się do realizacji swojego upragnionego celu o wymarzonej sylwetce. Już po kilku zajęciach zauważysz znaczące efekty. Treningi oparte są na wysokiej intensywności, co przełoży się na smukłą sylwetkę, wzmocnione ciało i silne mięśnie.

JOGA (poniedziałek i środa o 18:00; piątek o 17:00)

Wyciszenie, balans i świadomość ciała. Joga znana jest z wielu pozytywnych korzyści, które wpływają na nasze organizmy. Pozwala zredukować codzienny stres i poprawia równowagę. Uczestnicy zajęć są bardziej świadomi wykonywanych ruchów, pracy nad własnych ciałem i uczą się odpowiednich technik oddechowych.

Oprócz powyższych, bezpłatnych propozycji, można skorzystać z odpłatnych zajęć AQUA FITNESS, które odbywają się w CRW DOLINKA: Poranki z Aqua Fitness w poniedziałek i środę o 8:30; Aqua Senior w środę o 9:15; Aqua Fitness we wtorek (turbo) i czwartek (basic) o 19:45.

To będzie tydzień, który pozwoli na znalezienie idealnie dobranej aktywności. Dzięki serii bezpłatnych zajęć każdy będzie mógł wybrać coś specjalnie dla siebie. Zapraszamy do skorzystania z całej oferty, która z roku na rok jest coraz bardziej dostosowywana do oczekiwań uczestników i która od kilku lat cieszy się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem.

Pełny harmonogram zajęć znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.

