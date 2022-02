 Urządzenie czyszczące 3-w-1. Zapomnij o dotychczasowym sprzątaniu

Dogłębne czyszczenie podłogi wymaga trzech kroków: odkurzania (lub zamiatania), mopowania oraz czyszczenia odkurzacza i mopa. Czy istnieje narzędzie typu „wszystko w jednym”, które zrobi za nas to wszystko? Tak, istnieje! Azjatycka marka nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego Redkey, niedawno wypuściła inteligentny bezprzewodowy odkurzacz W12 do pracy na mokro i na sucho, aby uwolnić nas od tych obowiązków. Urządzenie sprawia, że ​czyszczenie jest szybsze i łatwiejsze, a jego cena jest bardzo przystępna.

Inteligentny bezprzewodowy odkurzacz 3-w-1 Redkey W12 na mokro i na sucho, na nowo definiuje pojęcie szybkiego i dokładnego czyszczenia. W dzisiejszych czasach, ludzie mają coraz mniej wolnego czasu. Potrzebują więcej narzędzi do wykonywania prac porządkowych, aby dom był czystszy i bardziej przytulny. Redkey W12 to hybryda odkurzacza i mopa elektrycznego z opcją szybkiego samooczyszczania. Niezależnie od tego, czy chodzi o twardą podłogę, dywany, podłogę w kuchni czy salonie, brud suchy czy mokry, nawet taki jak makaron, olej z gorącej patelni czy sierść zwierząt... W12 zajmie się tym wszystkim.

Odkurzacz na mokro i na sucho zwilża szczotkę rolkową czystą wodą, absorbuje odpady na podłodze i zasysa mokre oraz suche odpady za pomocą silnika o dużej mocy. Przepływ wody, zdolność absorpcji szczotki rolkowej, jej prędkość obrotowa i moc ssania szczotki głównej współpracują ze sobą dla osiągnięcia najlepszej wydajności sprzątania.

Wszystkie części Redkey W12 współpracują ze sobą. Główny silnik prądu stałego jest nie tylko stabilny, ale także obraca się aż 44 000 razy na minutę i generuje 150 W mocy, aby umożliwić głębokie czyszczenie mokrego i suchego brudu. Żywotność urządzenia to aż do 10 lat.

Niezależny silnik + szczotka rolkowa o grubości 58 mm, która kręci się do przodu, ułatwia manewrowanie odkurzaczem. Dzięki średnicy 58 mm szczotka rolkowa może pokryć większą powierzchnię i wchłonąć bardziej uporczywe plamy bez uszkadzania drewna lub płytek.

Redkey W12 ma dwa poziomy przepływu wody, które dostosowują się do sytuacji na podłodze. Szybka i duża szczotka walcowa pochłania cały brud, który trafia do zbiornika z brudną woda.

Silna moc czyszczenia to podstawa Redkey W12. Powodem, dla którego się w nim zakochasz, jest to, że jest niezależny, cichy i pracowity.

Samooczyszczanie zamiast ręcznego czyszczenia. Gdy odłożysz go z powrotem do podstawy po sprzątaniu, możesz nacisnąć przycisk szybkiego samoczyszczenia. Z migotaniem niebieskiego światła, szczotka rolkowa zaczyna się sama czyści. Maszyna pompuje wodę do dolnego zbiornika, a niezależny silnik obraca szczotką rolkową w celu jej oczyszczenia. Brudna woda i drobne zanieczyszczenia zostaną następnie zassane do zbiornika na ścieki. Wystarczy nacisnąć przycisk i opróżnić zbiornik.

Redkey W12 jest poręcny poręczny. Waży 3,8 kg, podobnie jak laptop. Redkey W12 jest lekki, kompaktowy i łatwy w obsłudze jedną ręką.

Urządzenie 3-w-1 jest energooszczędne. Trzyogniwowa bateria litowo-jonowa o pojemności 2600 mAh pozwala na pracę przez 45 minut, co wystarczy aby posprzątać dom o powierzchni 200 mkw. Większość rodzin nie musi go ładować w trakcie sprzątania.

Redkey W12 nie jest głośny. Projektanci poprawili wydajność redukcji hałasu głównego silnika, silnika szczotki walcowej i kanału ściekowego. Trzystopniowa redukcja szumów utrzymuje W12 na poziomie 72 dB, więc nie będzie przeszkadzać domownikom.

Firma Redkey specjalizuje się w zakresie poleceń głosowych, przenośnego projektowania itp. Jako wschodząca marka łączy najlepsze talenty w dziedzinie technologii i projektowania w branży AGD, stając się globalną marką dzięki niezwykłemu wzornictwu, wysokiej jakości produkcji i uczciwej cenie.

---materiał promocyjny---