 Wygraj wejściówki na urodziny Dinoparku w Malborku!

Zapraszamy wszystkich małych miłośników dinozaurów i przygód do wzięcia udziału w naszym konkursie! Dinopark w Malborku przygotował trzy ulgowe wejściówki na swoje 13. urodziny 1 lipca! Przygotujcie się na niesamowitą podróż w czasie i dołączcie do naszej zabawy!

Wybierzcie się w niezapomnianą przygodę w prehistoryczny świat, gdzie ożywają dinozaury! Dinopark w Malborku to miejsce, w którym historia spotyka się z rozrywką, a pasjonaci dinozaurów w każdym wieku znajdą coś dla siebie.

W tym roku Dinopark Malbork obchodzi swoje 13. urodziny! W programie między innymi:

- popcorn;

- malowanie twarzy;

- maskotki;

- piana party;

- Zumba dla dzieci;

- bańki mydlane.

To tylko niektóre z atrakcji, które czekają na Was podczas 13. urodzin Dinoparku w Malborku. Nie przegapcie tego wyjątkowego wydarzenia i przyłączcie się do naszej dinozaurowej zabawy!

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać wejściówkę na te wydarzenie zapytaj swoje dziecko: "Gdybyś mógł się przenieść w czasie i spotkać jednego dinozaura, którego byś wybrał i dlaczego?".

Na wiadomości czekamy do czwartku 29 czerwca do godz. 12. Trzy najciekawsze według nas odpowiedzi nagrodzimy wejściówkami do Dinoparku w Malborku!

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: konkurs@portel.pl (tytuł maila: Dino). W treści maila należy podać imię dziecka oraz zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu".

***

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

