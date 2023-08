Wyzwania gospodarcze dla Elbląga i kraju. Spotkanie w Elbląskim Parku Technoloigcznym

W środę (13 września) w Elbląskim Parku Technologicznym odbędzie się spotkanie dedykowane pracodawcom i przedsiębiorcom. Ma ono służyć przede wszystkim integracji tego środowiska, wspólnej wyminie informacji oraz doświadczeń. O spotkaniu rozmawiamy z Grzegorzem Brzozowskim, dyrektorem elbląskiego oddziału WGN Nieruchomości, Piotrem Żabińskim, przewodniczącym elbląskiego oddziału Pracodawców Pomorza oraz właścicielem firmy Pal-Drew a także Arkadiuszem Koseckim, dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego.

- Jaka jest idea spotkania, które odbędzie się 13 września, a którego organizatorami są elbląski oddział Pracodawców Pomorza, Elbląski Park Technologiczny oraz Urząd Miejski w Elblągu?

- Grzegorz Brzozowski. Takiego wydarzania dawno w Elblągu nie było. Razem spotkają się samorządowcy, przedstawiciele organizacji biznesowych oraz przedsiębiorcy. Swoje wystąpienia będą mieli między innymi: Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, prezydent Konfederacji Lewiatan i były prezes firmy Orange Maciej Witucki, prezydent Pracodawców Pomorza Tomasz Limon, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego Arkadiusz Kosecki i dyrektor Zarządu Portu Morskiego w Elblągu Arkadiusz Zgliński.

- Skąd pomysł na organizację tego spotkania ?

- Piotr Żabiński. Jako wieloletni przewodniczący elbląskiego oddziału Pracodawców Pomorza zawsze staram się organizować spotkania dla członków naszej organizacji, jak i spotkania otwarte. Na tego typu spotkaniach można wzbogacić swoją wiedzę między innymi czerpiąc z doświadczeń menadżerów wysokiego szczebla, czy innych osób, które osiągnęły sukces w biznesie. W naszym oddziale zrzeszamy obecnie około 20 firm. Są to działalności jednoosobowe, ale też firmy, które zatrudniają aż 500 osób. Organizacja Pracodawców Pomorza liczy obecnie około 1000 firm, uczelni, samorządów oraz 100 tys. pracowników. Największym pracodawcą jest firma LPP, którą wszyscy dobrze w Polsce znają, m. in. z marek Reserved, czy Cropp.

- Do udziału w spotkaniu włączył się Elbląski Park Technologiczny oraz elbląski samorząd.

- Arkadiusz Kosecki: To ważne, by nasi przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości firmy, wiedzieli że w Elblągu chcemy ich wspierać. Rolą dyrektora EPT jest współpraca z przedsiębiorcami, ich scalanie, jednym słowem integracja i networking. Jest to kierunek, który przyjmujemy i będziemy go rozwijali. To jedno z wielu spotkań, które będziemy niebawem promowali i mam nadzieję, że elbląskie firmy chętnie dołączą do ich organizacji. Mam na myśli między innymi wrześniowy Piknik Nauki i Techniki, czy też inne wydarzenia, które będą sukcesywnie odbywały się na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego. Chętnie bierzemy udział w takich spotkaniach, liczymy także, że to przyciągnie kolejnych inwestorów do Elbląga i oczywiście do rozmów z nami.

- Jak będzie przebiegało spotkanie, co konkretnie zaplanowano?

- GB. Spotkanie rozpocznie prezydent Elbląga krótkim wystąpieniem. Następnie prelekcje będą mieli: Maciej Witucki, Arkadiusz Zgliński i Arkadiusz Kosecki. Podczas przerwy kawowej będziemy zachęcali do lepszego, bezpośredniego nawiązywania znajomości. Kolejny punkt spotkania to debata, w której udział weźmie prezydent Elbląga, Maciej Witucki, Tomasz Limon oraz jeden z elbląskich przedsiębiorców. Uzgadniamy tę kwestię, ale zapewniam, że będzie to osoba prowadząca z sukcesami dużą firmę. Jak widać będzie to duże wydarzenie. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, lub jest menadżerem w firmie, to warto, aby był tutaj z nami 13 września. Na pewno każdy wyniesie z tego spotkania dużo wartościowych informacji dla siebie, a przy okazji pozna nowe osoby.

- Czy planują państwo kolejne spotkania tego typu ?

- PŻ. Takich spotkań ogólnie jest bardzo dużo. W większości odbywają się one w naszej centrali w Gdańsku, jednak coraz więcej z nich przenosimy na nasze tereny. Nasze działania to nie tylko spotkania takie jak to. Spotykamy się sukcesywnie na różnych wydarzeniach, nasi członkowie i ich pracownicy korzystają z wielu szkoleń, spotkań networkingowych czy wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych. Jest tylko jeden warunek - trzeba być członkiem naszej organizacji. Jeżeli kogoś zainteresuje uczestnictwo w naszej organizacji, zachęcamy do kontaktu ze mną lub Grzegorzem. Opowiemy jak to wygląda i jakie są korzyści z członkostwa. To organizacja inna, niż większość tzw. klubów biznesowych, gdyż skupia się na wielu obszarach działalności, zrzesza wiele osób z tych obszarów, a jej działalność nie zamyka się na spotkaniach motywacyjnych, czy rozrywkowych. U nas każdy odnajdzie całe spektrum możliwości dla siebie.

- Jak można się zapisać na to spotkanie?

- AK. Jesteśmy współorganizatorami tego wydarzenia, niebawem pojawi się link do zapisów na naszej stronie oraz na stronie pracodawców pomorza. Wydarzenie jest limitowane do 50 osób. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Na pewno link do zapisów pojawi się także na naszych social mediach. Zachęcamy do udziału elbląskie firmy oraz menadżerów. Będzie dużo wartościowych informacji, możliwość porozmawiania i networkingu, wypicia dobrej kawy i spróbowania dobrego poczęstunku. Zapraszamy serdecznie.

Spotkanie odbędzie się w Elbląskim Parku Technologicznym

ul. Sulimy 1, sala konferencyjna

13 wrzesień, od godz. 13 do godz. 15.

Zapisy w tym linku