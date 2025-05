 „Zawodowy rozwój w europejskim wymiarze’’, czyli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr1 w Hiszpanii

Na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr1 w Elblągu wzięła udział w zagranicznej mobilności poprzez realizację projektu sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027, którego wartość wyniosła 308888,93 zł. Dziewiętnaścioro uczniów BSIs odbyło czterotygodniowe praktyki zawodowe w Grenadzie, w Hiszpanii przy partnerskim wsparciu firmy specjalizującej się zarządzaniem projektami - Europuente S.L. Zdjęcia.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych oraz umiejętności praktycznych uczniów, a także rozwój umiejętności językowych, społecznych i interpersonalnych z jednoczesnym kształtowaniem postaw tolerancji i otwartości na inne kultury, narody. Przed wyjazdem uczniowie, którzy, na co dzień kształcą się w naszej szkole w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, lakiernik samochodowy, kierowca mechanik, operator obrabiarek skrawających, wzięli udział w zajęciach przygotowujących do mobilności, realizowanych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Uczestnicy projektu zdobywali wiadomości i kształcili swoje umiejętności podczas zajęć kulturowo-pedagogicznych oraz językowych. Pobyt w Granadzie, to nie tylko nauka i zdobywanie doświadczenia zawodowego w hiszpańskich zakładach pracy. Obfitował on również w szereg imprez towarzyszących.

Podczas weekendów uczniowie mieli możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych i kulturowych. Oprócz urokliwej Grenady, ostatniego miasta uwolnionego spod panowania Arabów w ramach rekonkwisty, które jest jednym z piękniejszych i najbardziej charakterystycznych miast południowej Hiszpanii, odwiedzili również Malagę położoną nad Morzem Śródziemnym, u podnóża Gór Betyckich. Podczas kolejnych wycieczek młodzież zwiedziła jaskinie w Nerja - jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Hiszpanii, w których obejrzeć można prehistoryczne malowidła i rzeźby pochodzące z epoki paleolitu oraz Rondę - miasto położone po obu stronach wąwozu rzeki Guadalevín, słynącą ze wspaniałej architektury i otaczającej ją zieleni drzew pomarańczowych i gajów oliwnych. Realizacja projektu w dużym stopniu wpłynęła na podwyższenie jakości działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i zwiększyła kompetencje w obszarze zarządzania projektami. Uczestnicy otrzymali certyfikaty odbycia zagranicznych staży, a także Europass Mobilność, honorowany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dokumenty te zwiększają wartość uczestników projektu na lokalnym i dodają pewności w poruszaniu się na europejskim rynku pracy.

Wyjazd do Hiszpanii na praktyki zawodowe był dla naszych uczniów niezapominaną i pełną wrażeń przygodą. Dzięki międzynarodowej współpracy młodzież mogła poszerzyć swoje horyzonty, nawiązać nowe znajomości, przyjaźnie, poznać system pracy stosowany w innym kraju. Jak wiadomo - podróże kształcą - warto zwiedzać, zetknąć się kulturą i zwyczajami innych narodów. Pobyt w Hiszpanii i moc wrażeń, której doświadczyli uczestnicy tegorocznej mobilności stanowi ogromną inspirację dla młodzieży, aby zgłosić się do kolejnych edycji projektów, które będą realizowane w naszej szkole. W roku szkolnym 2025/2026 planujemy realizację praktyk zawodowych w Portugalii. Dołącz do nas! Europa stoi otworem przed młodymi, energicznymi, chętnymi do nauki i ciekawymi świata ludźmi!