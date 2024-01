Jedyna taka noc. Studniówka ZST

- Swoją przyszłość wiążę z Elblągiem, nie chciałabym nigdzie wyjeżdżać. Planuję tu studiować i tu zostać - mówi Paulina, która dziś (19 stycznia) rozpoczęła polonezem swoją studniówkę. Zobacz zdjęcia.

Dziś Elbląg i okolice zamieniły się w stolicę studniówek, a Nowa Holandia ponownie rozbłysła kolorowymi światłami. W przystrojonej sali, do rytmu poloneza, swój wyjątkowy bal rozpoczął Zespół Szkół Technicznych.

- Pamiętam Was, kiedy 1 września 2019 roku przyszliście do szkoły, a dziś stoicie tu jako piękne kobiety i przystojni mężczyźni - mówiła dyrektor Hanna Mierzejewska, otwierając studniówkę. - Ten czas spędzony w szkole na pewno zapamiętacie do końca życia, a dzisiejszy magiczny wieczór będziecie długo wspominać. Życzę wam fantastycznej zabawy. Bal studniówkowy Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu 2024 uważam za rozpoczęty - podkreśliła.

Żadna studniówka nie byłaby jednak w pełni otwarta, gdyby nie zaczęła się od uroczystego poloneza.

- Przed polonezem nie czułam w ogóle stresu - wyznaje Paulina, uczennica klasy VAB5. - Moje koleżanki się denerwowały i przypominały wcześniej kroki, a ja byłam spokojna, bo wiedziałam, że mam dobrego partnera i ta myśl też mi pomogła. Bardzo się cieszę na ten wieczór, sala jest przepiękna - zaznacza dziewczyna.

fot. Mikołaj Sobczak

Dziś studniówka, za chwilę ferie, a czas do matury coraz bardziej się kurczy.

- Uważam, że z maturą jest jak z prawem jazdy, czyli czasami liczy się szczęście. Mam nadzieję, że trafią się fajne tematy. Jeśli chodzi o przedmioty dodatkowe, to zdaję rozszerzony angielski i matematykę. Swoją przyszłość wiążę z Elblągiem, nie chciałabym nigdzie wyjeżdżać. Planuję tu studiować i tu zostać - wyznaje Paulina.