Utrudnienia w ruchu 13 i 14 czerwca

W nadchodzący weekend, 13 i 14 czerwca, Elbląg stanie się miejscem wyjątkowych wydarzeń związanych z Biegiem Piekarczyka. Mieszkańcy mogą spodziewać się nie tylko sportowych emocji, ale również muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz do zapoznania się z planowanymi zmianami w organizacji ruchu, aby uniknąć niepotrzebnych niedogodności.

Na czas przeprowadzenia biegu (14.06) zostaną wyłączone z ruchu następujące odcinki dróg:

jedna jezdnia (pas) drogi wojewódzkiej nr 503 od skrzyżowania z ulicą Różaną w kierunku południowym do skrzyżowania Rycerska/Wigilijna,

jedna jezdnia Armii Krajowej (północna),

jedna jezdnia ulicy Teatralnej od ronda Zamech w kierunku skrzyżowania z ulicami 12 Lutego i Płk Dąbka,

cała droga wojewódzka nr 504 (12 Lutego) od skrzyżowania z ulicą Teatralną/Nowowiejską do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej/Grota Roweckiego,

zostanie wyłączona jezdnia (południowa) ulicy Nowowiejskiej od skrzyżowania z 12 Lutego w kierunku wschodnim do ronda z ul. Traugutta,

na ulicy Traugutta od ronda Compiegne w kierunku skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego zostaną wyłączone dwie jezdnie.

14 czerwca, w godzinach:

6.00 – 16:00 wyłączona z użytkowania na całej długości będzie ulica Teatralna, wyjątek stanowi wyjazd z CH Zielone Tarasy oraz ze stacji benzynowej – wyjazd jedynie w kierunku ronda,

8:00 – 13:00 wyjazd z ulicy Kwiatowej, Oliwskiej w Traugutta będzie niemożliwy,

8:00 – 13:00 wyjazd ze Starego Miasta będzie możliwy przez ul. Przymurze w ul. Kumieli,

8:00 – 12:00 wyjazd z następujących ulic: Powstańców Warszawskich, Pestalozziego, Winna, Zacisze, Kręgielna, Odzieżowa, Królewiecka (od Robotniczej do skrzyżowania z 12 Lutego), Osińskiego, będzie możliwy przez ul. Odzieżową w ul. Teatralną,

8:00 – 13:00 wyjazd z następujących ulic Stoczniowa, Bożego Ciała, Ofiar Sprawy Elbląskiej, Niska, będzie niemożliwy,

8:00 – 12:00 wyjazd z następujących ulic: Kosynierów Gdyńskich, Struga, Starowiejska, Słoneczna, Zajchowskiego, Nowowiejska, Zielona, Ratuszowa, Łączności będzie możliwy przez ul. Trybunalską w ul. Grota Roweckiego,

8:00 – 13:00 wyjazd z parkingu przy ul. Studziennej przy Moście Niskim będzie niemożliwy. Prosimy również o nieparkowanie samochodów na tym parkingu w przeddzień zawodów tj. 13 czerwca,

6:00 – 13:00 wyjazd z zatoki parkingowej przy ul. Nowowiejskiej będzie niemożliwy. Prosimy też o nieparkowanie samochodów w tej zatoce parkingowej w przeddzień zawodów, tj. 13 czerwca.

Przystanki tramwajowe i autobusowe w ciągu ulic Teatralna, Nowowiejska, Browarna, Robotnicza, Królewiecka, Plac Słowiański będą nieczynne w godzinach 8:00 – 13:00.

W dniach 13 i 14 czerwca nieczynny będzie parking przy ul. Teatralnej. Prosimy również o nieparkowanie samochodów na tym parkingu w dniu 12 czerwca.

W dniach 13 i 14 czerwca nieczynny będzie również postój TAXI przy ul. Teatralnej.