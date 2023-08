15 października wybory. Na kogo oddasz głos?

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października - ogłosił dzisiaj prezydent RP Andrzej Duda. A my zachęcamy do udziału w naszej wyborczej sondzie, która potrwa do 20 sierpnia.

- Weź udział w wyborach! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw! - napisał dzisiaj Andrzej Duda na swoim oficjalnym koncie na Twitterze.

Z chwilą publikacji postanowienia prezydenta RP w Dzienniku Urzędowym rozpocznie się oficjalna kampania wyborcza. Wybory prawdopodobnie będą połączone z ogólnopolskim referendum, w którym rządzący chcą zadać obywatelom m.in. pytanie o politykę migracyjną państwa.

A my dzisiaj pytamy o to, na jakie ugrupowanie Czytelnicy portEl.pl oddadzą głos 15 października. Sonda potrwa do 20 sierpnia do godz. 11. Kolejną sondy opublikujemy w trakcie kampanii wyborczej, by zobaczyć, czy i jak zmieniają się preferencje partyjne głosujących. To nie jest oczywiście profesjonalny sondaż, ale mamy nadzieję, że odda nastroje społeczne w Elblągu i regionie elbląskim.

Zapraszamy do głosowania.