Awaria sieci ciepłowniczej. Sprawdź, gdzie

Graf. EPEC

- W związku z awarią sieci ciepłowniczej informujemy o czasowym wstrzymaniu dostaw centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w dniu 28.01.2026 r. - informuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jakich miejsc dotyczy awaria?

- Budynki objęte wyłączeniem dostawy ciepła i ciepłej wody: ul. Urocza 1-15, ul. Cicha 11-48, ul. Żeglarska 68-76, ul. Dąbka 26-128A, ul. Próchnika 9-38, ul. Robotnicza 125-190, ul. Piłsudskiego 2, ul. Fałata 5-91, ul. Pionierska 15-19A, ul. Rechniewskiego 2-8, ul. Barona 8-18, ul. Daszyńskiego 1. Planowane zakończenie prac nastąpi 28.01.2026 o godz. 18.00. Przykro nam z powodu niedogodności odczuwanych przez naszych Klientów. O sytuacji na bieżąco informujemy na stronie internetowej www.epec.pl - podaje Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

inf. EPEC