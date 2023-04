Bezpieczniej dla rowerzystów

Przy drodze nr 503 powstaje fragment ścieżki rowerowej. Chodzi o niespełna 1,5-kilometrowy odcinek przed Suchaczem (gm. Tolkmicko). Ścieżka ma być gotowa do końca maja. Zobacz zdjęcia.

Ścieżka powstaje przy drodze wojewódzkiej 503: od zjazdu do miejscowości Nadbrzeże do skrętu na Łęcze. Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”.

- Zasadniczą częścią inwestycji jest ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy, lecz obejmuje ona również elementy towarzyszące, takie jak chodniki, zatoki autobusowe czy zjazdy - informuje Marta Kuprian z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Długość budowanej ścieżki to niespełna 1,5 km, a koszt inwestycji wyniesie ponad 3 mln zł. - Obecnie wykonywane są roboty budowlane, które zgodnie z umową powinny zakończyć się do 31 maja. Wykonawcą ich jest spółka „Usługi Brukarskie S. C. Mariusz Stankiewicz, Krzysztof Kuźma” z Elbląga - dodaje Marta Kuprian.