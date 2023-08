Brzezin i Wcisła chcą do Senatu

Partie opozycyjne ogłosiły nazwiska kandydatów do Senatu. W okręgu elbląskim (nr 84) wystartuje Jerzy Wcisła, w okręgu ostródzko-iławskim (nr 85) – obecny marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Kogo wystawi PiS?

Dzisiaj opozycja ogłosiła pakt senacki. Liczy na to, że dzięki porozumieniu i wystawieniu w poszczególnych okręgach tylko po jednym kandydacie opozycji zyska w Senacie 60 miejsc. Z porozumienia wynika, że okręg nr 84 (elbląski) przypadł PO i ona jako kandydata wystawiła obecnego senatora Jerzego Wcisłę. Z kolei okręg nr 85 przypadł PSL-owi, który wystawił jako kandydata Gustawa Marka Brzezina, obecnego marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Kogo do Senatu wystawi PiS? Na politycznej giełdzie w okręgu elbląskim pojawiają się nazwiska Sławomira Sadowskiego, obecnego wicewojewody warmińsko-mazurskiego (i byłego senatora) oraz Piotra Opaczewskiego, również wicewojewody, który reprezentuje Republikanów.

- Do centrali PiS zostały wysłane propozycje nazwisk kandydatów do Sejmu i Senatu z każdego okręgu w kolejności alfabetycznej. Decyzje o poszczególnych osobach będą znane raczej na początku września – powiedział nam jeden z polityków prawicy.

- Ogłoszenie list będzie odwlekane niemal do ostatniego momentu, by zmobilizować potencjalnych kandydatów a także wszystkich członków PiS do zaangażowania w kampanię, m.in. do zbierania podpisów pod listami do parlamentu – dodaje kolejny z polityków PiS, z którym rozmawialiśmy.

Niewykluczone, że w każdym okręgu do Senatu pojawią się również kandydaci niezależni, którzy mogą odebrać głosy faworytom do mandatu.