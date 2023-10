Chleba, igrzysk... i wniosków na stadion wyższych niż 7 milonów

Prawie 6,9 mln zł dofinansowania otrzyma Elbląg z rozstrzygniętego właśnie rządowego "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu" na prace dotyczące stadionu przy ul. Agrykola. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w przedwyborczym tygodniu skorzystali z okazji, by pochwalić się, że "dotrzymują słowa", ale również, by skrytykować władze miasta i opozycję.

- Spotkaliśmy się z państwem, żeby przekazać informację, słodko-gorzką, tak to mogę powiedzieć, ponieważ miasto Elbląg stało się beneficjentem programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, wspierania infrastruktury o szczególnym znaczeniu dla sportu - mówił podczas briefingu Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych.

Elbląg otrzyma 6 mln 893 tys. zł na modernizację stadionu przy ul. Agrykola. W zakres wniosku o dofinansowanie weszło elektryczne podgrzewanie murawy, przebudowa trybuny zachodniej wraz zadaszeniem o konstrukcji stalowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, a także mniejsze prace, jak budową ciągu komunikacyjnego przebudowanej trybuny, nowe ogrodzenie i zagospodarowanie terenu, wyposażenie i montaż elementów trybuny.

- Zasadnicza sprawa jest następująca: pan prezydent Wróblewski, który słyszał o tym projekcie, programie, pierwszy raz wtedy, kiedy pan minister Bortniczuk przyjechał do Elbląga na moje zaproszenie, wtedy pan minister Bortniczuk na tym potkaniu jasno i wyraźnie powiedział, że chętnie będzie wspierał elbląski sport, daliśmy takie zapewnienie kibicom, mieszkańcom, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, że ja osobiście i pan minister Bortniczuk będziemy wspierali elbląski sport. I tak się stało – stwierdził Andrzej Śliwka. Dodał jednak, że chciałby, żeby miasto otrzymało więcej pieniędzy.

- Niestety zasadniczym problemem było to, że wniosek, który został złożony przez podmiot właściwy, a tym podmiotem był prezydent miasta Elbląga, opiewał na kwotę 6 mln 900 tys. zł. Gdyby pan prezydent Wróblewski, tak ja my mu mówiliśmy, jak krowie na rowie, złożył ten wniosek na nowy stadion dla Elbląga, to wtedy nie mówilibyśmy o kwocie 6,9 mln zł, tylko o większej – stwierdził wiceminister.

Andrzej Śliwka zarzucił Witoldowi Wróblewskiemu m. in. , że nie wsłuchiwał się w to, co mówili kibice i środowiska sportowe. Podkreślił, że w Olsztynie w ramach innego programu, Programu Inwestycji Strategicznych, stolica województwa otrzymała 30 mln zł dofinansowania na stadion "dzięki wsparciu parlamentarzystów PiS".

Stwierdził też, że w tym programie władze Elbląga nie złożyły żadnego wniosku. - Mienią się opozycją demokratyczną, a tak naprawdę są antydemokratyczną, ponieważ nie wsłuchują się w to, co mówią mieszkańcy Elbląga – mówił wiceminister m. in. o senatorze Wciśle i wiceprezydencie Missanie. W czasie briefingu mówił też o konieczności zapewnieniu "stadionu z prawdziwego zdarzenia" jako gwarancji gry Olimpii Elbląg w I lidze.

Od lewej Łukasz Kochan, Andrzej Śliwka, Rafał Traks. Fot. Mikołaj Sobczak

- W tym roku do Elbląga w ramach dodatkowej puli dla samorządów, która została wygospodarowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, (trafi – red.) 14 mld zł, z czego 40 mln zł do Elbląga. Na co? Na dowolny cel. Pan prezydent Wróblewski (będzie - red.) mógł wydać te środki zarówno na budowę stadionu, pogłębienie toru wodnego, modernizację szkół, bo wiemy o tym, że wiele tych obiektów nie spełnia tych kryteriów związanych z bezpieczeństwem, no ale niestety pan prezydent nic w tym zakresie nie robi – kontynuował wiceminister.

- Dzisiaj elbląski sport potrzebuje wsparcia, wsparcia finansowego, konkretnego wsparcia finansowego właśnie po to, żeby rozwijać infrastrukturę sportową w mieście - mówił kandydat do senatu Łukasz Kochan. - Za nami stadion, który jest w opłakanym stanie, w który trzeba zainwestować, ale to ma być stadion i boisko wielofunkcyjne, które będzie spełniało z jednej strony wymagania do tego, żeby odbywały się tu rozgrywki w piłkę nożną, ale dobrze by było, by był to obiekt, który będzie przeznaczony na cele artystyczno-rozrywkowe, bo takiego miejsca w Elblągu nie mamy – stwierdził pełnomocnik wojewody. Podkreślał, że rozwój lokalnego sportu to także rozwój w zakresie gospodarczym.

- Jednym z motorów napędowych rozwoju miasta i nie tylko miasta jest prowadzenie inwestycji sportowych, nie tylko sportowych, ale ogólnie inwestycji, dużych inwestycji, które są w mieście potrzebne - mówił z kolei obecny również na konferencji radny PiS Rafał Traks. - Pojawia się szansa, możliwość, aby taki obiekt, dużą inwestycję zrealizować, niestety pan Witold Wróblewski nie wsłuchuje się w głos mieszkańców naszego miasta i nie składa wniosków na budowę nowego obiektu sportowego, nowego stadionu piłkarskiego, ale nie tylko – podkreślał radny. Również stwierdził, że stadion powinien być miejscem, na którym można organizować nie tylko mecze, ale też imprezy masowe. Wniosek złożony przez miasto na niespełna 7 mln zł radny Traks określił w kontekście stadionu jako "pudrowanie trupa".

Pierwotnie rządowy program miał być rozstrzygnięty do końca września (wnioskodawcy mieli czas na składanie dokumentów do 30 czerwca (a przewidywany okres oceny wniosków inwestycyjnych wynosił 3 miesiące od upływu terminu ich naboru).

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych wnioskodawców, minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk przedłużył nabór wniosków do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu do 14 lipca 2023 roku" – informowało na początku wakacji MSiT. Do dofinansowania w ramach tegorocznej edycji programu zakwalifikowanych zostało 35 wniosków na łączną kwotę blisko 1,2 miliarda złotych, elbląski stadion to w tym przypadku jedyne dofinansowanie w województwie.