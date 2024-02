Elbląg. Jakie komitety powalczą o mandaty w Radzie Miejskiej

Pięć lokalnych komitetów wyborczych zamierza wystawić swoich kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Elblągu. Czy będą silną konkurencją dla partyjnych komitetów?

12 lutego minął termin rejestracji komitetów wyborczych. W elbląskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego, która swoim zasięgiem obejmuje zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego, z prawa do rejestracji skorzystało aż 266 lokalnych komitetów, w tym pięć z Elbląga (żadne nie zostało odrzucone).

Są to: KWW Ruch Samorządowy Tak Dla Elbląga, KWW Razem dla Elbląga, KWW Stefana Rembelskiego – Mega Elbląg, KWW Pawła Rodziewicza – Nowy Elbląg oraz KWW Wyborców Janosik. O trzech ostatnich komitetach już pisaliśmy, każdy z nich deklarował, że wystawi swojego kandydata na prezydenta miasta, którymi mają być: Stefan Rembelski, Paweł Rodziewicz i Rafał Maszka.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że do wystawienia własnego kandydata przymierza się również KWW Razem dla Elbląga (ostateczna decyzja ma zapaść w najbliższych dniach). Z kolei KWW Ruch Samorządowy Tak Dla Elbląga będzie zapewne popierał kandydaturę Michała Missana (KO), nie wystawiając kontrkandydata. Pełnomocnikiem wyborczym tego komitetu został Krzysztof Konert, obecny szef klubu radnych KWW Witolda Wróblewskiego, a na listach mają się znaleźć m.in. niektórzy obecni radni prezydenckiego klubu, a także niektórzy przedstawiciele Lewicy. Idą pod szyldem Tak dla Elbląga, który ma nawiązywać do ogólnopolskiej inicjatywy Tak dla Polski, której prezesem i założycielem jest były już prezydent Sopotu Jacek Karnowski, obecnie poseł.

Do rywalizacji o mandatu w Radzie Miejskiej w Elblągu przystąpią także ogólnopolskie komitety – Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości. Zagadką na razie pozostaje udział w wyborach do Rady Miejskiej w Elblągu koalicji Trzecia Droga (niektórzy lokalni działacze Polski 2050 poparli Pawła Rodziewicza i jego komitet) i samej Lewicy, która najpierw chciała iść w całym kraju do wyborów z Koalicją Obywatelską, ale po zerwaniu krajowych negocjacji o koalicji przez premiera Donalda Tuska jest zdana na własne siły.

Dodajmy, że czas na rejestrację kandydatów przez poszczególne komitety – zarówno ogólnopolskie jak i lokalne – mija 4 marca.