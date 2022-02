Elbląg pomaga

Od kilku dni trwa pomoc elblążan dla uchodźców z Ukrainy. Mieszkańcy naszego miasta organizują się oddolnie. Powstało kilkadziesiąt punktów zbiórek.

Miasto uruchomiło trzy punkty zbiórek: w Kamieniczkach Elbląskich (ul. św. Ducha 3-4)w szkołach podstawowych nr 11 (ul. Korczaka) oraz 14 (ul. Mielczarskiego). Potrzebne są: odzież i okrycia (koce zwykłe i termiczne, śpiwory, karimaty, bielizna pościelowa, prześcieradła, podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej, materace), ubrania dla dzieci i dorosłych: kurtki, dresy, czapki, rękawiczki, buty (nowe lub używane w dobrym stanie), płaszcze przeciwdeszczowe), środki higieny i czystości ( płyny do kąpieli / pod prysznic / mydło / szampony, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie, bielizna damska, męska, dziecięca, podpaski, pampersy, chusteczki jednorazowe, chusteczki nawilżane, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe, ręczniki (w tym z mikrofibry), worki na śmieci, środki dezynfekujące / alkohol do dezynfekcji, maski filtrujące lub jednorazowe), żywność (woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), żywność o długim terminie ważności (konserwy, dżemy, kasze, ryż, olej, czekolada), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania, narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik), żywność dla niemowląt i dzieci ( mleko w proszku, kaszki, odżywki, słoiczki z jarzynami, owocami, zupki typu Gerber) oraz zapałki, powerbanki, baterie, latarki, sprzęt oświetleniowy, świece, zestawy pierwszej pomocy, a także zabawki i gry dla dzieci (nowe lub używane w bardzo dobrym stanie).

Przez weekend mieszkańcy znosili dary do Hali Sportowo - Widowiskowej. Swoje punkty zbiórki uruchomiły też organizacje pozarządowei firmy.

Facebookowy profil „Elbląg dla Ukrainy“ informuje o następujących punktach zbiórek:

- Szkoły i placówki edukacyjne: : Zespół Szkół Technicznych w Elblągu, ul. Grottgera 71 - sekretariat / zbiórka od poniedziałku, SP 11 w Elblągu, ul. Korczaka 34 / zbiórka od poniedziałku w godz. 8:00-18:00, SSP 3 w Elblągu, ul. Agrykola 6 - dyżurka / zbiórka od poniedziałku w godz. 6:00-20:00, SP 25 w Elblągu, ul. Wyżynna 3 / zbiórka od poniedziałku w godz. 7:00-17:00, SP 16 w Elblągu, ul. Sadowa 2 / zbiórka od poniedziałku w godz. 6:00-17:00, SP 12 w Elblągu, ul .Zajchowskiego 12 / zbiórka od poniedziałku w godz. 7:00-20:00, SP 14 w Elblągu, ul. Mielczarskiego 45 - dyżurka / zbiórka od poniedziałku w godz. 8:00-18:00, SP 23 w Elblągu, ul. Słoneczna 14 - sekretariat / zbiórka od poniedziałku, SP Montesori w Elblągu, ul. Przy Bramie Targowej 10 / zbiórka od poniedziałku w godz. 14:00-18:00, przedszkole nr 18 w Elblągu, ul. Mielczarskiego 47 / zbiórka od poniedziałku, III Liceum Ogólnokształcące, ul. Browarna 1 / zbiórka od poniedziałku, Szkoła podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41 / zbiórka od poniedziałku przy świetlicy szkolnej, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Szańcowa 2 w godzinach 8.00-15.00, Szkoła Podstawowa nr 6, Al. Józefa Piłsudskiego 4, Niepubliczne przedszkole Mały Europejczyk

- Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych "Przyjazny Krąg", ul. Obrońców Pokoju 9 / zbiórka od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-18:00, sobota i niedziela 16:00-18:00

- Bank Żywności w Elblągu, ul. Stefczyka 7-8 / zbiórka od poniedziałku w godz. 8:00-19:00

- Biuro Poselskie Monika Falej w Elblągu, ul. Zw. Jaszczurczego 17/118a / zbiórka poniedziałek-piątek w godz. 9:00-15:00

- Parafia św. Jerzego, ul. Generała Józefa Bema w Elblągu (tu można przynosić rzeczy do kancelarii/ na plebanię)

- Parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu / dary można składać w elbląskim klasztorze przy ul. Garbary 2.

Dziś po południu ma zostać uruchomiony numer telefonu pod który będzie można zgłaszać inne niż rzeczowe sposoby pomocy: miejsca noclegowe, opieka nad dziećmi itp.