W Internecie można już oglądać Elbląg w wymiarze 3D. To efekt współpracy elbląskiego samorządu z firmą OPEGIEKA.

- Elbląg będzie chyba pierwszym miastem w Polsce, które dostanie najnowsze produkty fotolotnicze wzbogacone o dodatkowy komponent mobilny. Dla Elbląga, w tym samym czasie co lotnicze zdjęcia i skanowanie laserowe, wykonaliśmy dodatkowo zdjęcia i skanowanie mobilne miasta z poziomu ulicy, podobnie jak to robi Google w Street View. Połączyliśmy te dane z modelem lotniczym, by powstał jeden spójny, precyzyjny obraz miasta, dzięki któremu można zajrzeć cyfrowo w wiele zakamarków. Elbląg będzie miał kompletny cyfrowy model 3D całego miasta w wysokiej rozdzielczości.- mówił rozmowie z portElem w październiku ubiegłego roku Adam Augustynowicz, prezes firmy OPEGIEKA, od 30 lat działającej w Elblągu.

Efekt możemy już oglądać w Internecie na tej stronie, udostępnionej przez Urząd Miejski. Użytkownicy całkowicie gratis mogą dokładnie obejrzeć każdy fragment miasta w wersji 3D, korzystać z internetowej mapy, ortofotomapy, wirtualnego modelu miasta czy dokonywać pomiarów w 3D i 2D. Dane, które prezentuje serwis, pochodzą z 2022 roku.

Wysłaliśmy do Urzędu Miejskiego pytania w sprawie funkcjonalności serwisu, planów jego rozwoju i kosztów. Czekamy na odpowiedzi.

A jak Wam się podoba Elbląg w 3D?