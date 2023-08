Elbląski radny chce być posłem

Platforma Obywatelska dzisiaj zatwierdzi swoich kandydatów na listach do Sejmu i Senatu. W okręgu elbląskim o mandaty mają rywalizować m.in. dotychczasowi parlamentarzyści: Jacek Protas, Elżbieta Gelert i Jerzy Wcisła, ale także na przykład elbląski radny Robert Turlej.

W środę o godz. 9 rozpoczęło się posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, wczoraj odbył się zarząd krajowy, który dyskutował o poszczególnych kandydatach do Sejmu i Senatu.

- Już mogę ujawnić, że kandydatem na posła z Elbląga będzie m.in. Robert Turlej z Elbląga. Myślę, że w Elblągu nie ma nikogo, kto by nie znał Roberta z jego aktywnej pracy na rzecz samorządu – napisał w mediach społecznościowych senator RP Jerzy Wcisła.

Z naszych informacji wynika, że jako jedynkę w okręgu elbląskim Platforma Obywatelska wystawi posła Jacka Protasa, dwójką prawdopodobnie będzie posłanka Elżbieta Gelert, jedno z dalszych miejsc powinien zająć Robert Turlej, który jest elbląskim radnym od 2010 roku. Do Senatu PO w okręgu elbląskim wystawi Jerzego Wcisłę. Z naszych informacji wynika, że wśród kandydatów znajdą się także Stanisław Gorczyca (były poseł i senator), a także Wiesław Śniecikowski, burmistrz Pasłęka (niedawno ogłosił, że nie obecna kadencja jest jego ostatnią w samorządzie)

Niespodzianką może być przygarnięcie pod skrzydła PO kandydatów AgroUnii. Miejsce na liście do Sejmu otrzyma m.in. Michał Kołodziejczak, lider tego ruchu.

W najbliższym czasie na portEl.pl opublikujemy artykuł o tym, kto z poszczególnych partii politycznych może znaleźć się na listach do parlamentu w okręgu elbląskim. Partie mają czas na rejestrację list do Sejmu i Senatu do 6 września.