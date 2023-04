Elbląskie Targi Pracy

Zeszłoroczne Targi Pracy, fot. Mikołaj Sobczak

W środę (26 kwietnia), w godz. od 9 do 12, w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Alei Grunwaldzkiej 135, odbędą się Elbląskie Targi Pracy. Targi Pracy to inicjatywa o 17-letniej tradycji i jest to już ich 27 edycja, wpisująca się tym razem w obchody Europejskiego Roku Umiejętności.

W ramach Targów będzie możliwość zapoznania się z ofertą pracodawców i agencji zatrudnienia, organizacji pozarządowych, instytucji kierujących swoje działania do osób niepełnosprawnych oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość. Swoje propozycje edukacyjne dla chcących kontynuować naukę na poziomie wyższym i w ramach kształcenia ustawicznego zaprezentują szkoły wyższe i policealne oraz jednostki szkolące. Przygotowany będzie również punkt informacyjno-konsultacyjny dla obywateli Ukrainy - aby ułatwić komunikację obecny będzie tłumacz języka ukraińskiego. Tradycyjnie, pomocy i porady będą udzielali pośrednicy pracy, doradcy zawodowi i specjaliści ds. programów, pełniący funkcję doradców klienta, z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu. Będzie można także poznać oferty zatrudnienia prezentowane przez urzędy pracy z Nowego Dworu Gdańskiego, Malborka i Braniewa. Porady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zapewnią Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy. Przygotowana jest szeroka gama propozycji dla osób zainteresowanych służbą mundurową. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Witold Wróblewski prezydent Elbląga.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu