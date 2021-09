Hakerzy zaatakowali Szpital Miejski

System informatyczny Szpitala Miejskiego został zaatakowany przez hakerów. Sprawę wyjaśnia policja. - Od środy nie możemy wystawiać elektronicznych recept, musimy kierować pacjentów po nie do lekarzy rodzinnych, są problemy z dokumentacją medyczną – mówi jeden z pracowników szpitala.

Informację o awarii systemu informatycznego potwierdza Małgorzata Adamowicz, rzecznik prasowy szpitala. - To była atak hakerski z żądaniem okupu. Sprawę od razu zgłosiliśmy na policję. Nasi informatycy pracują nad usunięciem awarii, potrwa to zapewne jeszcze trochę czasu, może do jutra – powiedziała nam Małgorzata Adamowicz.

- Mamy tu naprawdę spory bałagan. Nie możemy wystawiać elektronicznych recept, musimy kierować pacjentów po nie do lekarzy rodzinnych. Są problemy z dokumentacją medyczną, przyjmowaniem pacjentów. Obawiamy się, że nawet po usunięciu awarii, nie uda się odzyskać wielu danych – mówi jeden z pracowników szpitala.

Rzeczniczka szpitala zapewnia, że szpital przyjmuje i wypisuje pacjentów, przeprowadza zabiegi i operacje. - Brak sprawnego systemu informatycznego pewne sprawy utrudnia, ale szpital funkcjonuje, wszystkie oddziały pracują – dodaje Małgorzata Adamowicz.

Dochodzenie w sprawie ataku hakerskiego prowadzi Komenda Miejska Policji w Elblągu. Czekamy na informację z policji w tej sprawie.

Do tematu wrócimy.