Ile osób skorzystało z ogrzewalnego namiotu

Z mobilnej ogrzewalni i ogrzewanego namiotu w Elblągu skorzystało około 600 tysiąc osób. Dodatkowe wsparcie w trakcie mrozów cieszyło się dużym zainteresowaniem i stanowiło istotne wsparcie dla osób potrzebujących. Ponadto wiele osób w kryzysie bezdomności otrzymało wsparcie w postaci ciepłego posiłku i ciepłych ubrań.

Dziś (4 lutego) odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego podsumowano działania podejmowane w związku z występowaniem ekstremalnych mrozów na terenie województwa. W związku z ustąpieniem fali najniższych temperatur podjęto decyzję o zakończeniu funkcjonowania mobilnej ogrzewalni. Autobus oraz koksowniki, zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem, będą dostępne do 4 lutego. Rozwiązanie to cieszyło się dużym Jednocześnie informujemy, że w przypadku ponownego wystąpienia ekstremalnie niskich temperatur Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego będzie reagował na bieżąco, uruchamiając dodatkowe formy wsparcia. Namiot grzewczy zlokalizowany na Placu Słowiańskim pozostaje czynny do odwołania.

Zespół Prasowy Biura prezydenta Miasta