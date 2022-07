Jaki majątek zgromadzili szefowie miejskich instytycji

Jakim majątkiem dysponują szefowie miejskich instytucji? Ile zarobili w 2021 roku? Tego możemy dowiedzieć się z oświadczeń majątkowych, które niedawno zostały upublicznione. Specjalnie dla Czytelników portEl.pl zestawiliśmy je w jednym miejscu w kolejności alfabetycznej, porównując też, co zmieniło się w sytuacji finansowej dyrektorów w porównaniu z 2020 rokiem.

Nasze zestawienie przygotowaliśmy w kolejności alfabetycznej, skupiając się na osobach, które kierują najważniejszymi elbląskimi instytucjami związanymi ze sportem, kulturą, opieką społeczną, zdrowiem czy też bezpieczeństwem. Dane obejmują pięć kategorii: oszczędności, nieruchomości, wynagrodzenie za 2021 r., samochód i informacje o kredytach i innych zobowiązaniach. Porównujemy też, co zmieniło się w tych majątkach od 2020 roku. Po co to robimy? Bo każdy ma prawo zapoznać się z takimi danymi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a ta wiedza służy idei przejrzystości życia publicznego i społecznego.

W porównaniu z 2020 rokiem na liście dyrektorów doszło do kilku zmian, m.in.w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Elbląskim Parku Technologicznym, Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka czy Galerii El. W naszym zestawieniu ujęliśmy więc już tylko nowych szefów tych placówek.

Katarzyna Chuchra, dyrektor Domu Samopomocy w Elblągu

oszczędności: 116,5 tys. zł, 8,3 tys. euro, 2,8 tys. USD (współwłasność małżeńska)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 58 m kw. i wartości 348 tys. zł (wartość rynkowa, współwłasność małżeńska), mieszkanie o pow. 37 m kw. i wartości 296 tys. zł (wartość rynkowa, współwłasność małżeńska) oraz mieszkanie o pow. 34 m kw. i wartości 200 tys. zł (wartość rynkowa, majątek odrębny)

wynagrodzenie w 2021 r.: 81,5 tys. złotych (umowa o pracę), 9,1 tys. zł (wynajem mieszkania)

samochód: skoda superb (2013) o wartości 35 tys. zł

kredyty: hipoteczny (do spłaty 52 tys. zł)

Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu

oszczędności: 160 tys. zł (20 tys. mniej niż w 2020 r.), 3,2 tys. franków szwajc.

nieruchomości: dom o pow. 152 m kw. i wartości 450 tys. zł (wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2021 r: 289,3 tys. zł (szpital, o 60 tys. więcej niż w 2020 r.), 67 tys. zł (emerytura, bez zmian) 121,1 tys. zł (umowy zlecenia, więcej o ok. 40 tys. zł ich w 2020 r.)

samochód: nissan qasqai (2016, wartość ok. 50 tys. zł), volkswagen golf (2009, wartość ok. 10,5 tys. zł, współwłaściciel)

kredyty: mieszkaniowy (pozostało do spłaty 3,1 tys. franków szwajc.)

Ewa Karpiuk, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

oszczędności: 74 tys. zł (o 20 tys. zł więcej niż w pierwszym oświadczeniu złożonym w marcu 2021 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 60,5 tys. zł i wartości 288 tys. zł (wartość bez zmian, współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie w 2021: 101,1 tys. zł

samochód: toyota CHR (2019) o wartości 80,4 tys. zł

kredyty: samochodowy (do spłaty 50,2 tys. zł)

Arkadiusz Kosecki, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego (od 1.12.2021)

oszczędności: 64,5 tys. zł (współwłasność małżeńska)

nieruchomości: dom o pow. 140 m kw. i wartości ok. 500 tys. zł (współwłasność małżeńska); działka rekreacyjna o pow. 2,5 tys. m kw. zabudowana domem o pow. 100 m kw. i wartości ok. 500 tys. zł, działka rekreacyjna o pow. ok. 350 m kw. i wartości 35 tys. zł (wszystkie nieruchomości współwłasność małżeńska).

wynagrodzenie w 2021: 236,8 tys. zł

samochód: mercedes benz GLA 200 (2014) o wartości ok. 85 tys. zł (współwłasność małżeńska)

kredyty: odnawialny, do spłaty ok. 31 tys. zł

Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (od lipca 2021 r.)

oszczędności: 31 tys. zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 75 m kw i wartości 420 tys. zł, mieszkanie o pow. 41 m kw i wartości 140 tys. zł, garaż o pow. 17 m kw i wartości 30 tys. zł (wszystkie nieruchomości stanowią majątek odrębny)

wynagrodzenie za 2021 r.: 115,7 tys. zł (umowa o pracę), 18,4 tys. zł (umowy zlecenie)

samochód: renault laguna (2011)

kredyty: hipoteczny (do spłaty 280 tys. zł), gotówkowy (do spłaty 44,2 tys. zł)

Beata Kulesza, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

oszczędności: 12,5 tys. zł (o 3 tys. mniej niż w 2020 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 50 m kw. i wartości 200 tys. zł (wartość większa o 50 tys. zł niż w 2020 r.), garaż o pow. 15,5 m i wartości 40 tys. zł. (w 2020 r. garażu nie było w oświadczeniu)

wynagrodzenie w 2021 r.: 118,5 tys. zł brutto. (więcej o 600 zł niż w 2020 r.)

samochód: dacia duster (2018, wart. ok. 45 tys. zł)

kredyty: nie ma

Arkadiusz Kulik, komendant Straży Miejskiej

oszczędności: 98,6 tys. zł ( 51 tys. mniej niż w 2020 r.), papiery wartościowe na kwotę 100 zł, ubezpieczenie na życie o wartośvi wykupu 27,1 tys. zł

nieruchomości: dom o pow. 78 m kw. i wartości 390 tys. zł (bez zmian, kwota wpisana z aktu notarialnego); mieszkanie o pow. 30 m kw i wartości 68 tys. zł (wartość bez zmian, kwota wpisana z aktu notarialnego)

wynagrodzenie w 2021 r.; 99,9 tys. zł (umowa o pracę w Straży Miejskiej, o 20 tys. zł więcej niż w 2020 r.), 91,8 tys. zł (emerytura, o 24 tys. zł więcej niż w 2020 r.), 3,6 tys. zł (najem nieruchomości).

samochód: volkswagen passat (2010), BMW 3 (2011)

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 73,3 tys. franków szwajc.).

Edyta Lichacz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

oszczędności: 30 tys. zł (mniej o 20 tys. zł niż w 2020 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 109 m kw. i wartości 550 tys. zł (wzrost wartości o 100 tys. zł)

wynagrodzenie w 2021 r: 82,8 tys. zł (umowa o pracę, o 1 tys. mniej niż w 2020 r.), 10,4 tys. zł (umowa zlecenie, o 6 tys. zł więcej niż w 2020 r.)

samochód: toyota rav 4 (2007, współwłasność 1/2 udziału)

kredyty: hipoteczny (do spłaty 36,9 tys. franków szwajc.), konsumpcyjny (do spłaty 47,3 tys. zł)

Romuald Maćkojć, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

oszczędności: 65 tys. zł (o 10 tys. mniej niż w 2020 r.)

nieruchomości: dom o pow. 100 m kw. i wartości 350 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian); działka o pow. 2,3 ha i wartości 520 tys. zł (1,78 ha współwłasność, 0,54 ha – współwłasność małżeńska) - bez zmian.

wynagrodzenie w 2021 r.: 89,4 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 3 tys. zł niż w 2020 r.); 41,7 tys. zł (emerytura, więcej o ok. 2 tys. zł niż w 2020 r.), nagroda - 7 tys. zł

samochód: honda CRV III (2011); skoda citygo (2016) – współwłasność małżeńska (bez zmian)

kredyty: nie ma

Mirosława Marjańska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 (od kwietnia 2021 r.)

oszczędności: 8 tys. zł

nieruchomości: nie ma

wynagrodzenie w 2021 r.: 94,2 tys. zł

samochód: skoda citigo (2017)

kredyty: nie ma

Jacek Migdalski, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych. Został dyrektorem we wrześniu 2020

oszczędności: 160 tys. zł (34 tys. więcej niż w 202 r.) środki w funduszach inwestycyjnych - ok. 18,1 tys. zł (o 75 tys. mniej niż w 2020 r.), indywidualne konto emerytalne - 100 tys. zł

nieruchomości: dom o pow. 217 m kw. (wraz z działką 317 m kw.) o wartości 900 tys. zł.(wartość wzrosła o 100 tys. zł)

wynagrodzenie w 2021 r.: 102,8 tys. zł (o 20 tys. mniej niż w 2020 r.), 3,1 tys. zł (działalność wykonywana osobiście).

samochód: audi A4 (2009)

kredyty: kredyt na dom (do spłaty 19,8 tys. franków szwajc.), limit w koncie osobistym (14 tys. zł), kredyt finansowy (pozostalo do spłaty 24,6 tys. zł, w 2020 r. tego kredytu nie było)

Izabela Misiak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka (od października 2021 r.)

oszczędności: nie ma

nieruchomości: mieszkanie o pow. 52 m kw i wartości ok. 360 tys. zł,

wynagrodzenie za 2021 r.: 100,4 tys. zł (DPS Rangóry), 16,6 tys. zł (DPS Niezapominajka)

samochód: nissan juke (2013)

kredyty: konsolidacyjny remontowy (do spłaty 31,8 tys. zł)

Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej

oszczędności: 30 tys. zł, 300 euro, fundusze IKZE – ok. 77 tys. zł (wspólnie z żoną, o ok. 12 tys. zł więcej niż w 2020 r.)

nieruchomości: dom o pow. 120 m kw. i wartości 200 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian); mieszkanie o pow. 90 m kw. z piwnicą (9 m kw.) o łącznej wartości ok. 370 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian); działka pod domem o pow. 491 m kw. i wartości ok. 20 tys. zł (współwłasność). Bez zmian w porównaniu z 2020 r.

wynagrodzenie w 2021 r.: 115,9 tys. zł (umowa o pracę, bez zmian); 9,8 tys. zł (umowa zlecenie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o 2,5 tys. zł więcej)

samochód: toyota avensis (2015), wartość ok. 55 tys. zł

kredyty: nie ma

Karolina Nowotczyńska, dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

oszczędności: 3,4 tys. zł (mniej o18 tys. niż w 2020 r.)

nieruchomości: grunty rolne o pow. 0,15 ha o wartości 72 tys. zł (nowy zakup)

wynagrodzenie w 2021 r. 105,2 tys. zł (umowa o pracę,mniej o 70 zł niż w 20202 r.), 14,3 tys. zł (umowy o dzieło i prawa autorskie, o 800 zł mniej niż w 2020 r.); 1680 zł (umowy cywilno-prawne, o 1 tys. więcej)

samochód: skoda fabia (2011)

kredyty: mieszkaniowy (pozostało do spłaty 295 tys. zł). Kredyt wzięty w 2021 roku na zakup mieszkania.

W oświadczeniu pani Karolina wpisała skrzypce z 1946 roku.

Emilia Orzechowska, dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL (od października 2021 r.)

oszczędności: 49 tys.zł

nieruchomości: mieszkanie o pow. 63,4 m i wartości 693 tys. zł, działka (łąka) o pow. 1,84 ha i wartości 35 tys. zł, zabudowana działka o pow. 400 m kw. i wartości 145 tys. zł (1/6 udziału)

wynagrodzenie w 2021 r.: 36,2 tys. zł (umowa o pracę), 15,3 tys. zł (działalność wykonywana osobiście), 6 tys. zł (prawa autorskie), 22,5 tys. zł (stypendia)

samochód: nie ma

kredyty: nie ma

Iwona Radej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: wynajmuje mieszkanie o pow. 51 m kw.

wynagrodzenie w 2021 r.: 102,2 tys. zł (umowa o pracę, o ok. 7 tys. więcej niż w 2020 r.), 20 tys. zł (jako członek rady nadzorczej szpitala w Pasłęku)

samochód: citroen DS 3 (2014)

kredyty: gotówkowy (do spłaty 82 tys. zł)

Wojciech Rudnicki, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

oszczędności: 26,7 tys. zł (lokaty, o 20 tys. mniej niż w 2020 r.), 7,2 tys. zł (wkład w kasie zapomogowo-pożyczkowej); polisolokata (11 tys. zł, o 2,5 tys. więcej niż w 2020 r.), fundusz IKE (165,8 tys. zł, więcej o ok. 16 tys. zł niż w 2020 r.)

nieruchomości: dom o pow. 123 m kw. i wartości 620 tys. zł (wartość 1/16 udziału, spadek po ojcu, wartość domu większa o 120 tys. zł niż w 2020 r.), mieszkanie o pow. 74 m kw. i wartości 350 tys. zł (współwłasność, wzrost wartości nieruchomości o 20 tys. w porównaniu z 2020 r.); dom jednorodzinny o pow. 63 m kw. i wartości ok. 250 tys. zł (współwłasność, wartość o 30 tys. wyższa niż w 2020 r.); działka pod domem o pow. 550 m kw. i wartości ok. 35 tys. zł (współwłasność, bez zmian); garaż o pow. 7,5 m kw z budynkiem gosp. o pow. 4 m kw. (1/16 udziału, wartość ok. 6 tys. zł), garaż o pow. 14 m kw. (własność) wartości 35 tys. zł, grunt pod garażem ok 5,5 tys. zł

wynagrodzenie w 2021 r.: 85,1 tys. (umowa o pracę, więcej o ok. 5 tys. zł niż w 2020 r.), 10,5 tys. zł (warsztaty terapii zajęciowej; psycholog 1/5 etatu, mniej o 800 zł niż w 2020 r.); 17,5 tys. zł (działalność wykonywana osobiście, więcej o ok. 4 tys. zł). Zasiada od 1.07.2020 r. w radzie nadzorczej ETBS (dochód 7,8 tys. zł)

samochód: opel merivia (2005); opel mokka (2014), kupiony w 2021 rok za cenę 44 tys. zł

kredyty: nie ma

Agnieszka Siulecka, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (od czerwca 2021 r.)

oszczędności: 2,7 tys. zł (współwłasność małżeńska)

nieruchomości: nie ma

wynagrodzenia za 2021 r.: 64,2 tys. zł

samochód: nie ma

kredyty: kredyt hipoteczny (współkredytobiorca, do spłąty 15,9 tys. franków), gotówkowy konsolidacyjny (do spłaty 550 zł)

Anetta Tatarewicz-Łata, dyrektor Centrum Usług Wspólnych

oszczędności: 17,9 tys. zł (o prawie 3 tys. zł więcej niż w 2020 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie w 2021 r.: 112,2 tys. zł (o 2 tys. zł więcej niż w 2020 r.), 2,4 tys. zł (umowa zlecenie).

samochód: renault megane (2019)

kredyty: samochodowy (do spłaty 43,1 tys. zł).

Lech Trawicki, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego

oszczędności: 32,2 (o 30 tys. zł więcej niż w 2020 r.), 15,5 tys. dolarów (o 12 tys. USD mniej niż w 2020 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie w 2021 r.: 98,5 tys. zł (umowa o pracę, bez zmian), 1,9 tys. zł prawa autorskie

samochód: kia venga (2010)

kredyty: gotówkowy (do spłaty 20 tys. zł). W 2020 roku kredytu nie było.

Barbara Uhryn, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

oszczędności: 6,1 tys. zł (więcej o ok. 1,5 tys. zł niż w 2020 r.)

nieruchomości: dom o pow. 218 m kw. na działce o pow. 382 m kw. (łączna wartość 650 tys. zł; współwłasność małżeńska). Wartość wzrosła o 50 tys. zł

wynagrodzenie w 2021 r.: 84,4 tys. zł (umowa o pracę, więcej o ok. 5 tys. zł niż w 2020 r.), 480 zł (umowa o dzieło)

samochód: opel corsa (2015), renault traffic (2017). W 2020 r. miała jeszcze jedno auto.

kredyty: hipoteczny (łącznie z mężem i córką, do spłaty 231 tys. zł)

Ryszard Werchowski, dyrektor Centrum Rehabilitacji

oszczędności: nie ma (w 2020 r. miał 5 tys. zł)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 49,2 m kw. i wartości 160 tys. zł (wartość bez zmian), domek letniskowy o pow. 76,4 m kw. z działką o pow. 1800 m kw (łączna wartość ok. 450 tys. zł, wyższa o 50 tys. zł niż w 2020 r.)

wynagrodzenie w 2021 r: 102 tys. zł (umowa o pracę, mniej o ok. 16 tys. niż w 2020 r.)

samochód: suzuki swift (2006).

kredyty: hipoteczny (do spłaty 6,2 tys. franków szwajcarskich), gotówkowy (do spłaty 11,5 tys. zł)