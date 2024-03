Jechał bez uprawnień, uderzył w drzewo

Dziś (16 marca) na drodze Nowakowo - Cieplice mężczyzna kierujący volkswagenem uderzył w drzewo. 31-letni kierowca z poważnymi obrażeniami ciała został zabrany do szpitala.

Do zdarzenia doszło po godz. 5 na drodze Nowakowo - Cieplice. Z ustaleń rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu Jakuba Sawickiego wynika, że 31-latek z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejsce wypadku przybyła straż pożarna, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe. Z otwartymi złamaniami kończyn został zabrany do szpitala. Okazało się, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Została mu pobrana krew na obecność alkoholu oraz środków odurzających.