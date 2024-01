Już wkrótce kolejny wernisaż Fotki Miesiąca!

Już 10 stycznia czeka nas kolejny wernisaż Fotki Miesiąca. W Centrum Spotkań Europejskich Światowid będziemy mogli ponownie obejrzeć niezwykłe zdjęcia Czytelników portElu, którzy kochają nasze miasto i region.

Takie statuetki otrzymają autorzy zdjęć do kalendarza portElu. Fot. Anna Dembińska

Piękno Elbląga i okolic zawarte na zdjęciach naszych Czytelników zachwycają nas od lat. 10 stycznia o godz. 18 w elbląskim Światowidzie będziemy mieli szansę obejrzeć 80 zdjęć 50 autorów. Wernisaż będzie jak zawsze doskonałą okazją, by ich spotkać, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o fotografii i nie tylko. I oczywiście (tradycyjnie) zjeść tort, który przygotuje dla nas Nowa Holandia.

Jak wernisaż Fotki Miesiąca (już XVII!), to także coroczny kalendarz portElu. Autorów zdjęć wybranych do edycji 2024 kalendarza "Moja mała Ojczyzna" postanowiliśmy w tym roku uhonorować w szczególny sposób, statuetkami wykonanymi przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Każdy z autorów otrzyma statuetkę wykonaną w podobnym stylu, wyobrażającą zwinięty arkusz papieru, każda jest jednak wyjątkowa i nieco inna od pozostałych. To nie wszystko, bo czekają na nich także vouchery serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.

- Uczestnicy tego konkursu mają ogromny wkład w promocję Elbląga i regionu. Jest to według mnie ogromna wartość i jedna z przyczyn, że ten konkurs nie traci na aktualności i popularności - mówił Włodek Gęsicki, wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl, podczas zeszłorocznego wernisażu.

W tym roku partnerem Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl przy wydaniu kalendarza "Moja mała Ojczyzna" jest Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.

