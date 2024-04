 Klimatyzacja COOPER&HUNTER wchodzi na elbląskie salony - wygraj oczyszczacz powietrza C&H

Jeśli zastanawiasz się nad montażem klimatyzacji i szukasz idealnego urządzenia do swojego mieszkania, domu czy biura, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Przeczytaj, wybierz najlepsze rozwiązanie, a przy okazji wygraj oczyszczacz powietrza Cooper&Hunter.

Firma ERKUL sp. z o.o. jest wyłącznym IMPORTER marki Cooper&Hunter w Polsce. Teraz te znane na całym świecie wysokiej jakości klimatyzatory, pompy ciepła, a także oczyszczacze i osuszacze powietrza są dostępne także w Elblągu w nowo otwartym Salonie Sprzedaży przy ul. 12 Lutego 25 (budynek Świat Dziecka, I piętro).

Cooper&Hunter to lider w dziedzinie rozwiązań HVAC (Ogrzewanie/Klimatyzacja), który działa na światowych rynkach od ponad 20 lat. Urządzenia są wytwarzane zgodnie z wysokimi standardami jakościowymi obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.

Dzięki zaawansowanej technologii i innowacyjnym systemom, klimatyzatory marki Cooper&Hunter oferują nie tylko chłodzenie w upalne dni, ale także efektywne ogrzewanie w zimowych miesiącach. Dzięki takim rozwiązaniom klimatyzacja C&H jest doskonałym wyborem przez cały rok.



Odwiedź salon w Elblągu i wybierz odpowiedni model klimatyzatora do swojego wnętrza. Wiosna to idealny czas na podjęcie takiej decyzji. Tym bardziej, że czekają na Was klimatyzatory w atrakcyjnych cenach.

- klimatyzator VITAL z montażem już od 3250 zł netto. Do każdego zakupionego klimatyzatora dostaniesz oczyszczacz powietrza Andes marki Cooper&Hunter za 1 zł netto (wartość oczyszczacza 615 zł brutto)

ERKUL Sp. z o.o. wyłączny IMPORTER marki Cooper&Hunter w Polsce

Salon Sprzedaży

ul. 12 Lutego 25 (budynek Świat Dziecka, I piętro)

82-300 Elbląg

tel. 795 009 406

KONKURS

Z myślą o czytelnikach portEl.pl przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania jest oczyszczacz powietrza ANDES marki Cooper&Hunter.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy:

- odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego oczyszczacz powietrza Andes ma trafić właśnie do Twojego wnętrza?

- odpowiedź przesłać na adres: konkurs@portel.pl z tytułem "Oczyszczacz powietrza"

- podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu

- w treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu"

Na zgłoszenia czekamy do 16 kwietnia. Zwycięzcę ogłosimy 18 kwietnia.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro.

--- artykuł sponsorowany ---