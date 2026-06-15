Kolej przez Żuławy trafiła do sieci bazowej

Opublikowana 15 czerwca Zintegrowana Sieć Kolejowa uwzględnia nowy korytarz Trójmiasto – Nowy Dwór Gdański – Elbląg postulowany w petycji „Kolej na Żuławy”. Połączenie to znalazło się w sieci jako linia bazowa, a więc podstawowy element planowanego układu kolejowego, a nie jedynie wariant dodatkowy.

Dla Elbląga to bardzo ważna informacja. Oznacza zwiększenie rangi miasta w przyszłej sieci transportowej kraju i wzmacnia jego pozycję jako ośrodka łączącego Trójmiasto, Żuławy. Interesujące jest także utworzenie połączenia z Elbląga do Ornety.

- To bardzo optymistyczna wiadomość. Od miesięcy podkreślamy, że bezpośrednia kolej przez Żuławy do Trójmiasta to nie mrzonka, ale realna potrzeba rozwojowa Elbląga i całego regionu - podkreśla Łukasz Kotyński z Ruchu Obywatelskiego Nowy Elbląg.

Materiał nadesłany przez Ruch Obywatelski Nowy Elbląg

Nowy Elbląg przypomina, że w ostatnich miesiącach konsekwentnie zabiegał o wpisanie tej inwestycji do planów kolejowych. Ruch złożył obywatelski projekt uchwały popierający budowę bezpośredniej linii przez Żuławy popartą 1060 podpisami mieszkańców, a następnie doprowadził do przyjęcia uchwały intencyjnej przez Radę Miejską w Elblągu. Sprawa była także nagłaśniana przez nas w rozmowach z samorządowcami, ministrami, parlamentarzystami i partnerami z regionu. Szczególne podziękowania kierujemy do Inicjatywy Wyspa Sobieszewska, która zainicjowała działania na rzecz kolei przez Żuławy. Podkreślamy jednocześnie, że wpisanie korytarza do Zintegrowanej Sieci Kolejowej nie oznacza jeszcze rozpoczęcia budowy. To jednak bardzo ważny krok, który w końcu dostrzega potrzeby Elbląga, daje podstawę do dalszych prac nad dokumentacją, finansowaniem i harmonogramem inwestycji.