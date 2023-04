Konferencja Elbląg Public Healt: zdrowie, edukacja, nauka 

20 kwietnia miała miejsce w Elblągu pierwsza Konferencja Elbląg Public Health: zdrowie, edukacja, nauka, zorganizowana przez Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych (poprzednio EUH-E). Zdjęcia.

Wydarzenie to zgromadziło ekspertów z obszaru zarządzania opieką zdrowotną oraz edukacji medycznej. Udział w niej wzięli również zaproszeni goście, m.in. Minister Zdrowia - Adam Niedzielski, Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek, a także parlamentarzyści: Leonard Krasulski (PiS) oraz Elżbieta Gelert (PO). Podczas wystąpień Rektor AMiSNS dr Magdalena Dubiella-Polakowska z dumą podkreśliła renomę jaką cieszy się uczelnia na arenie ogólnopolskiej. Do tej pory Uczelnie ukończyło ponad 15 tysięcy studentów, z czego ponad 5,5 tysięcy - to osoby kształcące się na kierunkach medycznych. Uczelnia od 2019 roku dysponuje wieloprofilowym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, które nie tylko przyciąga potencjalnych studentów, ale też pozwala kształcić ich na najwyższym poziomie. Rozbudowana i nowoczesna baza dydaktyczna, pozwalająca na kształcenie 2300 studentów zapewnia doskonałe zaplecze do edukacji kolejnych pracowników kadry medycznej.

W planach Uczelni jest także stworzenie Centrum Wsparcia Badań Medycznych oraz Prosektorium, które pozwolą na kolejny duży skok w jej rozwoju. Kolejnym punktem inwestycyjnym jest wybudowanie Domu Studenckiego, który będzie odpowiedzią na potrzeby studentów Akademii. AMiSNS zrekrutowało w tym roku akademickim pierwszych studentów kierunku lekarskiego. Obecnie na tym kierunku kształci się 58 studentów, co przyczynia się pozytywnie na rzecz systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Fakt ten został podkreślony podczas konferencji przez Ministra Zdrowia - Adama Niedzielskiego. Minister Zdrowia wielokrotnie zaznaczał wielką rolę uczelni wobec kształcenia specjalistów kadry medycznej oraz podziękował za podjęcie się tak ważnego zadania w kontekście całego kraju.

O swoim wsparciu wobec Uczelni zapewniał także Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek, który dostrzega w niej duży potencjał. Minister Zdrowia – Adam Niedzielski zaznaczył także, że zorganizowanie konferencji pokazuje jej wielką rolę w regionie Warmii. Otwarcie przez AMiSNS kierunku lekarskiego było zwieńczeniem wieloletnich działań poprzedzonych powstaniem kierunków medycznych takich jak: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia. Konferencja Elbląg Public Health: zdrowie, edukacja, nauka była wielkim wydarzeniem, a lista jej prelegentów imponująca. Składała się aż z 4 paneli dyskusyjnych, które poruszały problematykę służby zdrowia.

Panel pierwszy poruszał temat wyzwań systemu opieki zdrowotnej. Omówione zostały m.in.: kwestie zmian kontraktowania usług medycznych w 2023, strategie edukacyjne w Agencji Badań Medycznych, wdrożenia innowacyjnych technologii medycznych oraz dynamiczne tendencje w zmianach metod kształcenia na kierunkach medycznych. Podczas panelu głos zabrali: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Zakrzewski, dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych - Agnieszka Ryniec, Prezeska Zarządu Instytutu Polityki Zdrowotnej - dr Iga Lipska, dr hab.n. med. Beata Januszko-Giergielewicz z AMiSNS, prof. uczelni oraz dr n. hum. Oliwia Kowalczyk z Collegium Medicum UMK w Toruniu. Moderatorami panelu byli: dr hab.n. med. Beata Januszko-Giergielewicz oraz prof. AMiSNS, dr Maciej Bogusławski.

Drugi panel skupiał się wokół tematu kadr medycznych. Istotę tematu przybliżyli: Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia – Małgorzata Zadorożna, prof. AMiSNS - dr n. med. Jacek Perliński, Przewodnicząca Regionu Warmińsko Mazurskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy - dr Maria Dziąbowska, Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych - Dorota Ronek oraz Przedstawiciel Naukowych Kół Medycznych AMiSNS - Dawid Pilewski. Moderatorami panelu byli: prof. AMiSNS - dr n. med. Jacek Perliński oraz prof. AMiSNS - dr n. med. Anna Tałaj.

Panel trzeci poruszał temat aktualnego stanu opieki zdrowotnej w Polsce i perspektyw jej rozwoju. Było to spotkanie z przedstawicielami poszczególnych grup opieki zdrowotnej: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pozostałych grup zawodów medycznych. Głos zabrał także przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Moderatorami panelu ponownie byli: prof. AMiSNS - dr n. med. Jacek Perliński oraz prof. AMiSNS - dr n. med. Anna Tałaj. Czwarty panel dyskusyjny, wieńczący konferencję, był częścią warsztatową. Warsztaty interdyscyplinarne skierowane były do studentów i poruszały cztery ważne zagadnienia, takie jak: cyfryzacja, telemedycyna, etyka oraz soft skills (kompetencje miękkie). Głos zabrali: podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Paweł Lewandowski, kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną - dr hab. Katarzyna Kolasa, zastępca dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Łączności - dr hab. Paweł Pławiak, dr n. hum. Marek Olejniczak z AMiSNS oraz dr n. hum. Oliwia Kowalczyk z Collegium Medicum UMK w Toruniu. Moderatorami podczas panelu byli: dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, prof. AMiSNS dr Magdalena Kiełbasiewicz, oraz dr Piotr Kulikowski.

Patronat nad Konferencją objęły: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych.