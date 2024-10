Krav maga od pierwszego treningu do pewności siebie

– Lepiej mieć narzędzia i umieć się bronić. Nigdy nie dążymy do walki, nikt z własnej woli tego nie chce, ale dobrze jest być przygotowanym i wiedzieć, jak się zachować w sytuacji zagrożenia życia, której towarzyszy stres – mówi Piotr Marek, który w Elblągu prowadzi zajęcia z krav maga.

Krav maga to dosłownie „walka w bliskim kontakcie”. Nie jest to sport, jak wielu może myśleć, a technika samoobrony, czerpiąca między innymi z boksu, jiu jitsu, judo czy zapasów. Nie ma w niej współzawodnictwa, a sam trening służy wyłącznie zastosowaniom praktycznych umiejętności w walce, również takich, które mogą trwale uszkodzić napastnika. Fanów krav magi nie brakuje w naszym mieście, gdzie działa stowarzyszenie promujące tę technikę. Skupia ono pasjonatów działań promilitarnych i cywilnych.

– Znalazłam je przypadkowo na Facebooku, przyszłam na pierwszy trening, poznałam ludzi i od razu poczułam w tym miejscu dużo pasji. Dzięki tym osobom, ich zaangażowaniu oraz profesjonalnemu podejściu do zajęć i techniki, każdy trening jest nie tylko wyzwaniem, ale także cenną lekcją. Od roku razem z szesnastoletnią córką kontynuujemy naukę, by szkolić technikę samoobrony – mówi Angelika Hejmej, jedna z uczestniczek. – Obie lubimy survival, to nasza pasja. Kładziemy duży nacisk na technikę, a dzięki treningom czuję się bezpieczniej, podobnie jak inne kobiety w naszej grupie, dlatego namawiam do tego swoich bliskich

Jak przyznaje Piotr Marek, założyciel stowarzyszenia, w sportach spędził całe życie, bo trenował od dziecka.

– Krav magę trenuję od 20 lat, to pasja rozwijana również za granicą u różnych instruktorów. Stowarzyszenie prowadzę od 6 lat, przeprowadzam zajęcia z pierwszej pomocy cywilnej, medycyny pola walki, bezpieczeństwa nad wodą, różne treningi, survivale czy zajęcia na strzelnicy. Mam w tym ogromne doświadczenie, bo około 24 lata byłem żołnierzem, ale to przede wszystkim moja pasja – mówi.

Na zajęcia przychodzą osoby w różnym wieku. Jak przyznaje Piotr Marek, są to i nastolatkowie, i sześćdziesięciolatkowie.

– Wiadomo, czasem nie da się zrobić wszystkiego, bo bywa, że coś nas ogranicza, na przykład jakaś kontuzja, ale wtedy wykonujemy po prostu inne ćwiczenie. Przede wszystkim chodzi nam o dobry klimat i o to, żeby każdy się u nas odnalazł – mówi założyciel grupy. – Moją motywacją jest chęć edukacji ludzi, szczególnie młodzieży, żeby pokazać im inną formę spędzania czasu, a nie tylko siedzenie przed telefonem. Nie chodzi nawet o to, żeby wykorzystywali umiejętności, które nabędą, ale o samo przygotowanie.

W krav madze w pierwszym stopniu chodzi o szybkie rozpoznanie potencjalnego zagrożenia, uniknięcie go, walka jest ostatecznością. – Lepiej mieć narzędzia i umieć się bronić. Nigdy nie dążymy do walki, nikt z własnej woli tego nie chce, ale dobrze jest być przygotowanym i wiedzieć, jak się zachować w sytuacji zagrożenia życia, której towarzyszy stres. To szczególnie ważne dla kobiet – mówi Piotr Marek.

Trener wspomina też historię jednej z uczestniczek swoich zajęć, która dzięki nim, potrafiła poradzić sobie w sytuacji, gdy została zaatakowana przez mężczyznę na ulicy.

– Przyparł ją do ściany, a ona się obroniła i uciekła. Nie zrobiła niczego spektakularnego, po prostu wykorzystała wiedzę z zajęć – mówi Piotr Marek. – Są w naszej grupie kobiety, które są po jakichś traumatycznych przeżyciach i teraz pragną być silniejsze, ale większość uczestniczek trenuje, bo wolą być przygotowane na wypadek, gdyby taka nieprzyjemna sytuacja kiedyś je spotkała. Dla wielu kobiet to główna motywacja.

Na zaproszenie elbląskiego stowarzyszenia wkrótce do Elbląga przyjedzie Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, były bokserski mistrz świata WBC i IBFw kategorii junior ciężkiej. Spotkanie odbędzie się 10 listopada o godz. 11 w hali przy ul. Kościuszki. Więcej szczegółów na ten temat można uzyskać w stowarzyszeniu.