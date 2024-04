Kto będzie kim w Radzie Miejskiej w Elblągu

Nasze wcześniejsze informacje się potwierdziły. Rada Powiatowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła Grażynę Kluge jako kandydatkę na przewodniczącą Rady Miejskiej w Elblągu. Którzy z radnych zostaną wiceprzewodniczącymi RM?

Posiedzenie Rady Powiatowej Platformy Obywatelskiej odbyło się w miniony piątek. To tu zapadły decyzje, że kandydatką na przewodniczącą Rady Miejskiej z ramienia klubu będzie Grażyna Kluge. Tajne głosowanie na forum Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek, 6 maja, po zaprzysiężeniu prezydenta Michała Missana i radnych. Wówczas też będą wybrani wiceprzewodniczący RM.

Członkowie PO zdecydowali, że kandydatami na wiceprzewodniczących z tego klubu będą: Antoni Czyżyk (dotychczasowy przewodniczący RM) oraz Małgorzata Adamowicz, która pełniła tę funkcję także w kończącej się kadencji samorządu.

Prawo i Sprawiedliwość będzie miało jednego wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczącą). – W poniedziałek mamy posiedzenie naszego klubu i tam zapadnie decyzja, kto będzie kandydatem – powiedział nam Marek Pruszak, szef klubu PiS w Radzie Miejskiej, naszym zdaniem naturalny kandydat na wiceprzewodniczącego RM z ramienia PiS.

Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość są po wstępnych rozmowach związanych z podziałem między oba kluby komisji Rady Miejskiej. Na pewno przewodniczenie komisji rewizyjnej, bo taki jest zwyczaj, obejmie radny PiS. – Rozmowy w sprawie komisji trwają. Nastawiamy się na współpracę dla dobra miasta i mieszkańców. Ze strony KO też są takie deklaracje. Jak najmniej polityki w samorządzie, o czym mówiłem jeszcze przed wyborami – powiedział nam Marek Pruszak.

- PiS potwierdził w rozmowach wolę współpracy, co dobrze wróży tej kadencji Rady Miejskiej – powiedziała nam Małgorzata Adamowicz, radna KO.

Składy komisji RM mają być powołane na kolejnej sesji, planowanej na 9 maja. Nadal nie wiadomo jednak, kto będzie wiceprezydentem Elbląga. – Nie rozmawialiśmy na ten temat podczas Rady Powiatowej PO. Decyzja w pełni należy do Michała Missana. Wiemy, że trwają rozmowy z kandydatami, ale decyzji jeszcze nie ma – takie opinie słyszeliśmy od co najmniej kilku osób, związanych z Koalicją Obywatelską.

Z naszych informacji wynika, że Michał Missan powoła na razie tylko jednego wiceprezydenta, do czego zobowiązuje go ustawa o samorządzie. Drugi z wiceprezydentów ma zostać powołany w najbliższych miesiącach. Prezydent elekt na razie nie chce zdradzić ich nazwisk. Z naszych informacji wynika, że nie będzie to ani Jacek Migdalski (szef kampanii Michała Missana i dyrektor ZBK), ani Hanna Szuszkiewicz (dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych), o czym donosiły niektóre elbląskie portale.