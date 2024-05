Kwiatek za niepotrzebny sprzęt

Warsztaty recyklingu, punkt odbioru zużytej elektroniki, zbieranie punktów i wymiana ich na rośliny oraz finał konkursu dla przedszkoli i szkół. Tak zapowiadają się nadchodzące XV Elbląskie Dni Recyklingu. Zobacz zdjęcia.

W sobotę (25 maja) odbędzie się festyn „Nie marnuj, napraw, wymień”. Impreza rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 14 na placu Jagiellończyka. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Utylizacji Odpadów. Jego celem jest promowanie gospodarki obiegu zamkniętego oraz nauka zasad segregowania odpadów i recyklingu.

- W czasie trwania festynu, każda osoba, która posiada zbędny i działający sprzęt, będzie mogła go oddać, dając mu w ten sposób drugie życie, a w zamian otrzymując kwiatka. Przygotowaliśmy wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych - zapowiada Andrzej Lemanowicz, dyrektor ZUO.

Na młodszych czeka m. in. dmuchany plac zabaw, tatuaże z brokatu i henny, występy na scenie, pokaz iluzji magika Paulo, malowanie twarzy czy balonowe show. Nie zabraknie też warsztatów edukacyjnych.

Podczas festynu zbierane będą nakrętki, opakowania szklane, kartoniki po płynnej żywności i napojach, zużyte baterie, makulatura, puszki aluminiowe, opakowania z tworzyw sztucznych oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny. Za przyniesione odpady, mieszkańcy otrzymają punkty. - Punkty są przyznawane za kilogramy lub za sztukę - zaznacza Joanna Radziuk, kierownik działu ochrony środowiska. - Punkty wymienia się na nagrody w postaci rośliny ozdobnej, wiaderka na bioodpady lub na nowość w tym roku, czyli na drzewko owocowe.

W tym roku odbyła się również 28. edycja konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych w Elblągu. - Tegoroczną nowinką jest wprowadzenie zużytej elektroniki do naszej zbiórki - mówi Eliza Leszczyńska-Rogalska, specjalista ds. promocji i edukacji ekologicznej. - Na tym surowcu skupiliśmy się też, przygotowując zadania dla uczniów. Zużyta elektronika jest dużym problemem dla naszej planety, więc postanowiliśmy w tej kwestii wyedukować dzieci w przedszkolach i szkołach za pomocą konkursów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 maja w SP 25 przy ul. Wyżynnej. Uczniowie oprócz zużytej elektroniki, mogli zbierać puszki aluminiowe, baterie oraz nakrętki od butelek. Ich zadaniem było też zrealizowanie projektów ekologicznych, takich jak lampion w słoiku i plakat dla przedszkoli i las w słoiku oraz zaprezentowanie cyklu życia wybranego elektroodpadu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Czas na to był do 19 kwietnia.

- Zapraszamy każdą osobę z Elbląga i okolic na przyjście na festyn, po to, by zobaczyć, jak można postępować z odpadami, wciąż się uczyć o segregacji i recyklingu, bo jest to bardzo ważne - dodaje dyrektor ZUO.