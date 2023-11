Marszałek będzie z PO

We wtorek radni Sejmiku wybiorą nowego marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Ma nim zostać Marcin Kuchciński, dotychczasowy wicemarszałek. PO będzie miała w zarządzie województwa dwie osoby, PSL – trzy.

Dotychczasowy marszałek Gustaw Marek Brzezin z PSL, który pełnił tę funkcję od 2014 roku, zdobył w wyborach parlamentarnych mandat senatora i dlatego konieczne są nowe wybory marszałka. Wybierają go radni Sejmiku Wojewódzkiego, w którym od lat rządzi koalicja PO-PSL.

Oba ugrupowania uzgodniły, jaki będzie podział ról w nowym zarządzie województwa. Kandydata na marszałka zgłosi PO i jest nim Marcin Kuchciński, dotychczasowy wicemarszałek, który w zarządzie województwa zasiada od 2015 roku. Ma 47 lat, za sobą m.in. karierę siatkarską w AZS Olsztyn, pracę w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, od 2007 roku jest samorządowcem, najpierw radnym Olsztyna, następnie radnym wojewódzkim. Kandydaturę Marcina Kuchcińskiego potwierdził dzisiaj w rozmowie z naszą redakcją poseł Jacek Protas, szef PO w województwie.

- My dzisiaj mamy zarząd wojewódzki PSL i będziemy zatwierdzać naszych kandydatów do władz regionu. W zarządzie województwa będzie dwóch przedstawicieli Platformy i trzech z PSL Od nas na pewno będzie Wioletta Jaskólska, którą proponujemy na wicemarszałka, dwie pozostałe kandydatury do zarządu przedstawimy po uzgodnieniu na zarządzie – powiedział nam z kolei Zbigniew Ziejewski, poseł PSL i członek władz wojewódzkich tej partii.

- My nikogo nie zmienimy w zarządzie. Marszałkiem będzie Marcin Kuchciński, wicemarszałkiem Miron Sycz – dodał Jacek Protas.

Sesja Sejmiku, na której zostanie wybrany nowy marszałek województwa i członkowie zarządu odbędzie się we wtorek w Olsztynie. Tuż przed sesją PO i PSL podpiszą nową umowę koalicyjną w regionie.