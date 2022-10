Mieszkaniec Robotniczej grozi wysadzeniem budynku!

Mieszkaniec z ul. Robotniczej podczas interwencji komorniczej grozi wysadzeniem budynku! Na miejscu jest policja i straż pożarna.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie od komornika, że mężczyzna, wobec którego miała być przeprowadzona egzekucja komornicza, nie chce otworzyć drzwi i grozi, że wysadzi budynek. Na miejsce zostały wysłane patrole policji, ekipa pirotechniczna i negocjator. Niewykluczona jest ewakuacja mieszkańców - informuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Część mieszkańców już opuściła swoje mieszkania, na miejsce przyjechali też policjanci z psami tropiącymi. Trwają rozmowy ze zdesperowanym lokatorem. W budynku został odłączony gaz.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakrzewo zaprosiła lokatorów budynku do swojej siedziby, która znajduje się obok, by przeczekali tam do czasu zakończenia akcji. Czeka na nich gorąca kawa i herbata.

Więcej szczegółów wkrótce.