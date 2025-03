Miliony (powodów), by rozwijać Elbląg

Prawie 165 mln złotych, czyli blisko 15% budżetu, przeznaczone zostanie w tym roku na inwestycje w naszym mieście. To wzrost o prawie 100% w stosunku do uchwalonego w grudniu pierwotnego budżetu Elbląga na rok 2025. Zwiększenie tej kwoty to przede wszystkim efekt pozyskania dodatkowych środków finansowych z funduszy rządowych i unijnych. Dzięki temu w bieżącym roku możliwa jest realizacja lub rozpoczęcie około 50 inwestycji. Zachęcamy do przeglądu najważniejszych z nich.

- Inwestycje drogowe, modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, oświatowej, społecznej, nowe tramwaje, budowa nabrzeża – to tylko nieliczne przykłady realizowanych zadań. Cieszę się, że tak skutecznie pozyskujemy dodatkowe środki. Dzięki temu możemy zrealizować jeszcze więcej inwestycji niż planowaliśmy. Wiem, że czekają na nie mieszkanki i mieszkańcy. Część projektów jest już w trakcie realizacji, na wiele przygotowywana jest niezbędna dokumentacja i procedury przetargowe, aby prace mogły ruszyć w najbliższych miesiącach – podkreśla Michał Missan, Prezydent Elbląga. Najbardziej oczekiwaną od wielu lat inwestycją jest rewitalizacja otwartego kąpieliska miejskiego przy ulicy Spacerowej. Z nowoczesnego obiektu elblążanki i elblążanie skorzystają już tego lata. Prace budowlane idą zgodnie z planem - aktualnie wykonywana jest niecka basenowa, kończy się montaż zjeżdżali i prace związane z wykończeniem budynków, w których mieści się zaplecze techniczne, gastronomiczne, sanitarne i szatniowe. Trwa również budowa boisk, placów zabaw, plaży oraz parkingów. W tym roku rozpocznie się pierwszy etap przebudowy trakcji tramwajowej. Zgodnie z wnioskami kierowców, w pierwszej kolejności przebudowane zostanie torowisko na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka i Piłsudskiego. Inwestycja jest częścią wartego ponad 184 mln zł projektu przebudowy sześciu odcinków trakcji tramwajowej oraz zakupu 10 nowoczesnych, klimatyzowanych tramwajów – ich wykonawca prawdopodobnie wyłoniony zostanie na przełomie kwietnia i maja br. Planujemy, że w maju rozpoczną się prace związane z przebudową nabrzeża na Wyspie Spichrzów wzdłuż budynków nowo powstałego, nowoczesnego biurowca. Będzie to nie tylko ważny element tej historycznej części miasta, ale również magnes dla nowych inwestorów – szczególnie z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Wiele zmian zajdzie na kolejnych ulicach. Trwają już prace na Al. Grunwaldzkiej – od skrzyżowania z ul. Okólnik do granicy miasta. Przebudowana zostanie także ul. Portowa, 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego, Nowogródzka czy Daszyńskiego na odcinku od ul. Próchnika do Donimirskich. Ponad 1,3 mln złotych przeznaczone zostanie również na odnowę nawierzchni kolejnych ulic w ramach bieżącego utrzymania dróg. Nowe parkingi wybudowane zostaną na ul. Agrykola i Dąbrowskiego. Dobra wiadomość również dla miłośników dwóch kółek. Nowe ścieżki rowerowe powstaną w ul. Płk. Dąbka, Nowodworskiej i Al. Grunwaldzkiej. Przebudowany zostanie także ciąg pieszo-rowerowy w ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej. Bardzo ważne kwestie – głównie ze względów bezpieczeństwa związane są z przebudową mostu Kardynała Wyszyńskiego. Opracowana jest dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. Prezydent złożył na ten projekt wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Przygotowywana jest również alternatywna przeprawa przez rzekę na czas modernizacji obiektu. Bardzo ważnym zadaniem jest też odciążenie ul. Bema, dlatego jeszcze w tym roku zlecona zostanie dokumentacja projektowa budowy drugiego etapu ul. Wschodniej. Prace planowane są na rok 2026. Zgodnie z obietnicami Prezydenta wiele tegorocznych inwestycji dotyczyć będzie infrastruktury sportowej. Najważniejsze to: budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krakusa i budowa podgrzewanej murawy stadionu przy ul. Agrykola. Dla obu inwestycji przygotowywana jest dokumentacja. Złożony został również wniosek na modernizację Orlika przy ul. Mickiewicza. Planowana jest także przebudowa obiektów MOSiR, w tym Lodowiska Helena. Duże inwestycje realizowane będą w placówkach oświatowych. Rodziców najmłodszych dzieci z pewnością ucieszy fakt powstania nowego żłobka w budynku przy ul. Bema. Na przystosowanie obiektu Prezydent pozyskał dofinansowanie z programu Maluch oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przy elbląskich żłobkach powstaną też nowe place zabaw. Trwają też przetargi na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych oraz DPS Niezapominajka. W 11 przedszkolach i szkołach wykonane zostaną również prace modernizacyjne w ramach dostępności obiektów publicznych. Nie zapominamy również o elbląskich zabytkach. Poza modernizacją budynku Przedszkola nr 8, prace wykonywane będą również w zabytkowym obiekcie przy ul. Warszawskiej 55. Przeprowadzony zostanie również remont pięciu zabytkowych budynków należących do ZBK oraz prace konserwatorskie zabytkowych murów i budynku CS Galeria EL. Poza wymienionymi najważniejszymi inwestycjami realizowanych będzie jeszcze wiele mniejszych projektów. Wśród nich między innymi zadania, które wskazali mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje wydatkowanych zostanie 164 677 034 zł. To o 80 790 907,64 zł więcej w stosunku do kwoty zaplanowanej na ten cel. Lista najważniejszych inwestycji.

Biuro Prezydenta Elbląga