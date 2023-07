Mistrzowsko, muzycznie, w Elblągu

2 lipca rozpoczęła się II edycja Elbląg Music Masterclass. Festiwal i warsztaty w jednym zaczęły się od „Mistrzowskiego Koncertu Kameralnego” w Ratuszu Staromiejskim. Zobacz zdjęcia.

Fot. Mikołaj Sobczak

Elbląg Music Masterclass realizuje Elbląska Orkiestra Kameralna, to „największe muzyczne kursy w północnej Polsce”.

- To wyjątkowe wydarzenie, jedyne takie wydarzenie w tej części Polski – mówił podczas inauguracji kursów Bartłomiej Koń, prowadzący wczorajszy koncert. - Festiwal to nie tylko koncerty, to przede wszystkim kursy muzyczne, podczas których młodzi artyści będą mieć możliwość szlifowania swojego warsztatu pod okiem wspaniałych wykładowców. Ponadto to konkurs młodego wirtuoza, gdzie będą nie tylko nagrody pieniężne, ale także możliwość zagrania z Elbląską Orkiestrą Kameralną - podkreślił. Inicjatorką festiwalu jest Karolina Nowotczyńska, dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

Podczas Elbląg Music Masterclass w dniach 2-9 lipca dla melomanów przygotowano 6 koncertów oraz 4 recitali uczestników. Najbliższy występ artystów w ramach festiwalu czeka słuchaczy we wtorek, 4 lipca. Wtedy wieczór z muzyką kameralną zaproponują elblążanom węgierski pianista Marton Kiss, koreańska wiolonczelistka Bokyung Hong, a na skrzypcach zagra dyrektor EOK, Karolina Nowotczyńska. Cały program festiwalu jest tutaj.

Niedzielny, inauguracyjny wieczór festiwalu otworzyła Pieśń miłosna Josefa Suka, którą zaprezentowali Bogna Czerwińska-Szymula i Mariusz Patyra. Krzysztof Meisinger zagrał utwór "Asturias" Isaaca Albéniza, Berceuse Władysława Żeleńskiego przedstawili Bogna Czerwińska-Szymula i Marek Czech. Nie zabrakło też Brahmsa. Scherzo z Sonaty F-A-E zagrali Mariusz Patyra i Bogna Czerwińska-Szymula. Wieczór zwieńczyło 5 utworów na dwoje skrzypiec i fortepian Dymitrija Szostakiewicza w wykonaniu Karoliny Nowotczyńskiej, Mariusza Patyry i Radosława Kurka.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Sfinansowano że środków Fundacji PZU. Honorowy Patronat: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, konsul honorowy Mołdawii w Elblągu Maciej Bukowski. Sponsorzy: EPGK, Nadleśnictwo Elbląg. Partnerzy: Hotel Młyn, Kawiarnia za rogiem, Mjazzga, Restauracja Amore Mio, ZPSM w Elblągu, Galeria EL, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, ETK, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

\

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląg Music Masterclass.