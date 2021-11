Naprawiają tory po pożarze

Czwartkowy pożar w Gronowie Górnym uszkodził około 200 metrów sieci trakcyjnej przebiegającej obok linii kolejowej, uszkodzone są też szyny. - Naprawa pierwszego toru jest przewidywana w piątek. Drugiego – ze względu na zakres zniszczeń zajmie kilka dni – informuje PKP PLK. Ruch pociągów między Elblągiem a Bogaczewem nadal jest wstrzymany.

Do naszej redakcji napisał jeden z Czytelników, Bolesław Czechowski, krytykując politykę informacyjną PKP na czas awarii.

- W czwartek odwoziłem córkę na dworzec PKP Elbląg na pociąg relacji Olsztyn-Szczecin o godz. 15.05. Byliśmy na peronie II o godz. 14.45. Córka kupiła bilet do Poznania z przesiadka w Tczewie odpowiednio wcześniej (2-3 dni) online. Około godz. 14.58 jakaś pani z peronu I mówi do pasażerów z początku peronu II że trzeba iść na pętlę autobusową, bo tam będzie autobus zastępczy jadący z Olsztyna do Malborka i dalej pociągami PKP. Na to nałożył się kompletnie niezrozumiały komunikat przez megafony. Szczęście, że podeszliśmy bliżej, bo byśmy nic nie wiedzieli. Pani łaskawie zaprowadziła nas na pętlę, gdzie zostawiła nas na pastwę losu. Potem okazało się, że kierowca gdzieś utknął kolo Bogaczewa, więc córka w sumie pojechała pociągiem REGIO , który przyjechał z Malborka i wracał z powrotem. Więc musiała jechać pociągiem późniejszym, o ile będą miejscówki – napisał do nas Czytelnik.

PKP PLK informuje, że ruch pociągów między Elblągiem a Bogaczewem jest nadal wstrzymany z powodu uszkodzenia na odcinku około 200 metrów szyn na obu torach oraz trakcji.

- W czwartek około godz. 19, za zgodą straży pożarnej, rozpoczęto naprawę sieci trakcyjnej nad jednym torem. Wymienionych zostanie 200 metrów sieci uszkodzonej przez pożar obok linii kolejowej pod Elblągiem. Służby pracowały także nocą, by jak najszybciej przywrócić kursowanie pociągów między Elblągiem a Bogaczewem. Naprawa pierwszego toru przewidywana jest w czwartek i piątek. Nad drugim torem naprawa sieci ze względu na zakres zniszczeń zajmie kilka dni – informuje Martyn Janduła. - Utrzymane są zmiany w kursowaniu pociągów jadących przez stację Elbląg m.in. w kierunku Olsztyna, Trójmiasta, Szczecina i Malborka. Pociągi dalekobieżne PKP Intercity kierowane są zmienioną trasą przez Iławę. Przewoźnik regionalny PolRegio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Elbląg – Bogaczewo. Podróżni o zmianach są informowani na stacjach i przystankach oraz w pociągach – dodaje.