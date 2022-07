Nareszcie weekend: festyn na lotnisku i Garmin Iron Triathlon

Każdy z nas czekał na te pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Sobota (16 lipca)

Fantastyczna zabawa szykuje się w sobotę, a będzie się działo zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Aeroklub w Elblągu zaprasza na Festyn Motoryzacyjny. Na lotnisku będzie można zobaczyć niezwykłe samochody: projekty, klasyki i te, które biorą udział w zawodach na najgłośniejszy wydech. Pasjonaci motoryzacji i ich maszyny na pewno nie zawiodą. Będzie też wystawa samolotów z aeroklubu! Na uczestników czekają również konkursy, foodtrucki, atrakcje dla najmłodszych i wiele innych. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy spacer wyruszy pod hasłem „Wewnętrzna Grobla Młyńska cz. 1”. Zbiórka o godz. 10 na przystanku tramwajowym przy Placu Słowiańskim.

Niedziela (17 lipca)

Największy i najstarszy cykl triathlonowy w Polsce po raz szósty odbędzie się w Elblągu. Poprzednie edycje przyciągnęły do naszego miasta ścisłą polską czołówkę triathlonistów, jak i rzeszę amatorów. Start i meta Garmin Iron Triathlon Elbląg będą znajdować się standardowo na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz na Placu Katedralnym. Pierwszy bieg wystartuje w o godzinie 8:30.

Kolejne spotkanie XXV Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2022 upłynie pod znakiem „Sceny przy stoliku” i spotkania z twórczością Sławomira Mrożka. Początek koncertu o godzinie 17 w muszli koncertowej w Bażantarni.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na drugie “Śniadanie na trawie”, które odbędzie się w niedzielę na dziedzińcu Galerii EL, w godzinach 10-14. Po raz kolejny będzie można miło i bardzo smacznie spędzić wspólny poranek. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

W niedzielę w Parku Kajki, wraz z muzykami EOK, przeniesiemy się do świata najpiękniejszych melodii muzyki klasycznej. Czekają nas spotkania z utworami z Polski i świata, które pozostają inspiracją dla kolejnych kompozytorskich pokoleń i cieszą się niezmiennie popularnością wśród melomanów. W taki sposób można „parkować” godzinami, wstęp wolny.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z nowej wersji serwisu Na Wynos.